Из Лиссабона в Люксембург без заезда в Киев: стал известен график сборной Украины

Национальная команда в марте сыграет два поединка отбора на Евро-2020

Тренировка сборной Украины. Фото: ФФУ

Из Лиссабона в Люксембург без заезда в Киев: стал известен график сборной Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fb3/d66/5c7fb3d66cc8d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fb3/d66/5c7fb3d66cc8d.jpg 2019-03-06T13:50:01+02:00 Футбол Национальная команда в марте сыграет два поединка отбора на Евро-2020

Официальный сайт ФФУ опубликовал план сборной Украины на мартовский сбор и отборочные матчи чемпионата Европы. 18 марта футболисты соберутся в Киеве. В первый день сбора главный тренер Андрей Шевченко даст пресс-конференцию, а команда проведет открытую для болельщиков тренировку.

На "Олимпийском" сборная планирует тренироваться до 20 марта. В этот день команда проведет утреннее занятие, после которого будет обед непосредственно на арене, откуда сразу же выедет в аэропорт и вылетит в столицу Португалии.

21 марта сборная начнет предматчевую тренировку на арене "Эштадиу да Луж" в 21.00 по Киеву. За полчаса до этого главный тренер и один из игроков национальной команды встретятся со СМИ в конференц-зале клубного стадиона "Бенфики".

22 марта сине-желтые сыграют стартовый матч отборочного раунда Евро-2020 с командой Португалии (начало – в 21.45 по киевскому времени).

В первой половине дня 23 марта сборники проведут тренировку в Лиссабоне, а после обеда, в 15 по местному времени, вылетят в Люксембург.

Предматчевые мероприятий 24 марта состоятся по следующему расписанию: 19.30 по Киеву – пресс-конференция главного тренера, 19.00 – тренировка на стадионе "Жози Бартель".

25 марта сине-желтые проведут отборочный матч с командой Люксембурга, который начнется в 21.45.

После игры национальная команда вернется в гостиницу, поскольку аэропорт Люксембурга закрыт для ночных перелетов. Поэтому вылет на родину запланировано на одиннадцатом утра следующего дня.

Ранее Андрей Шевченко назвал игроков, которые будут готовиться к матчам против Португалии и Люксембурга.

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