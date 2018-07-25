Из милиционера – в обладатели Кубка Украины: невероятная история Василия Сачко

Он начинал в сельских командах, служил в армии и работал в милиции, сыграл более 200 матчей в высшем дивизионе чемпионата Украины и сыграл в еврокубках

Любительский футбол в Украине в ближайшее время получит существенный толчок в развитии благодаря совместному проекту ДТЭК и "Шахтера": в ряде населенных пунктов будут построены современные футбольные площадки, дети смогут тренироваться бесплатно, а любительские тренеры получат обучение.

Тем временем, на днях стартовал новый сезон в украинской Премьер-лиге. Он станет пятым для Василия Сачко у руля "Ворсклы". За это время клуб из Полтавы ни разу не опускался ниже седьмого места в турнирной таблице, а в прошлом сезоне команда стала третьей после наших грандов "Шахтера" и "Динамо". Сейчас мало кто вспоминает, что наставник этой команды вышел из любителей. Расскажем, как это было.

Милиционер или футболист

В школьные годы Сачко играл в футбол в сельской ДЮСШ, а по ее окончании отслужил срочную службу в Симферополе. Вернувшись в Донецкую область, Василий какой-то время "пылил" за сельские команды, после чего его заметили в команде третьего любительского дивизиона Донецкой области "Шахта Украины". Регулярную зарплату там не платили, поэтому Сачко устроился работать в милицию – в отдел по борьбе с наркотиками.

Впрочем, долго он там не проработал – директор местной шахты и руководитель милиции заключили "сделку", по которой Василий Сачко должен был играть в футбол, а в случае желания вернуться на милицейскую работу получил бы свою должность в органах назад.

В 1997 году "Шахта Украины" пробилась в Высшую любительскую лигу, где с помощью Василия Сачко заняла второе место в группе, а сам нападающий стал лучшим бомбардиром. Тренировал "Шахту" Виктор Грачев, которого вскоре позвали заменить уволенного тренера "Таврии" – команды Высшего дивизиона чемпионата Украины среди профессионалов. А Грачев в межсезонье позвал Сачко.

Дебют на высшем уровне и возвращение в любители

Предсезонные сборы показали, что любитель справляется с физическими нагрузками и Сачко в первом же матче сезона 1998/99 вышел в стартовом составе против "Шахтера", находясь фактически на просмотре.

"Когда дебютировал за "Таврию", чувства меня просто переполняли. Ведь я сам родом из Донецкой области и всю жизнь болел за горняков, сильно переживал за эту команду. Но так сложились обстоятельства, что дебютировал за крымчан, сыграл против земляков и поучаствовал в победе над ними", – вспоминает Сачко свою дебютную игру. Он отыграл пять матчей, не забил ни одного гола и не подошел команде.

Затем были полгода без футбола, возвращение в "Шахту Украины", с которой он в 1999 году выиграл любительский Кубок Украины. Сезон-2000 начал в "Шахте", но после снятия команды перешел в "Монолит", который покинул после пяти матчей.

Зарплата в 300 долларов

Высокого нападающего, а рост Василия Сачко 190 сантиметров, заметили в команде "Оскол", играющей в третьем по силе дивизионе, – но уже профессионального футбола. И наш герой стал в этом клубе самым высокооплачиваемым игроком, получая 300 долларов в месяц. Так в 2000 году в возрасте 25 лет Василий забил свой первый гол в профессиональной карьере – в Кубке второй лиги Украины.

Часть сезона Сачко провел в запасено все равно смог стать лучшим бомбардиром сезона в "Осколе", а команда заняла третье место в группе В Второй лиги.

В 2001 году известный тренер Виталий Кварцяный позвал Сачко в выступавшую в Первой лиге "Волынь".

Элита, трофей и гол в еврокубках

Василий Сачко сыграл во всех матчах "Волыни" в сезоне и помог команде выиграть Первую лигу, завоевав право сыграть в высшем дивизионе страны. Его игра даже привлекла внимание главного тренера национальной сборной (и это в Первой лиге!): Леонид Буряк просматривал футболиста в одном из матчей, но Сачко так и не получил вызов в национальную команду.

Затем были четыре сезона с "Волынью" в высшем дивизионе, за которые Сачко забил 40 голов. Бывший милиционер занимает четвертое место в истории клуба из Луцка по общему количеству голов (63).

В 2006 году "Волынь" вылетела из Высшей лиги, а у Сачко завершился контракт. Он ушел в "Кривбасс", где за два сезона забил десять мячей.

А последним клубом нашего героя была "Ворскла". В 2009 году Василий забил единственный гол в финале Кубка Украины против "Шахтера", завоевал главный трофей в своей карьере футболиста и стал любимцем фанатов полтавского клуба.

Завоевание Кубка позволило "Ворскле" сыграть в Лиге Европы, где Сачко забил гол в ворота "Бенфики".

Последний матч в профессиональной карьере, как и первый, Василий Сачко провел против донецкого "Шахтера". 1 апреля 2012 он вышел на последние пять минут матча.

Василий Сачко в профессиональных клубах:

1998-99 "Таврия" – 5 матчей (0 голов)

2000-01 "Оскол" – 28 матчей (13)

2001-06 "Волынь" – 148 матчей (57)

2006-08 "Кривбасс" – 58 (10)

2008-12 "Ворскла" – 83 (18)

Топ-тренеры, которые играли только как любители

Карлос Альберто Паррейра (Бразилия). Выиграл чемпионат мира в качестве тренера сборной Бразилии. Единственный тренер в истории футбола, который работал на шести мундиалях: с Кувейтом, ОАЭ, Бразилией, Саудовской Аравией и ЮАР. Никогда не играл в футбол профессионально

Арриго Сакки (Италия). Дважды выиграл Кубок европейских чемпионов, Межконтинентальный Кубок и Суперкубок УЕФА, по разу – чемпионат и Суперкубок Италии. "Для того чтобы стать классным жокеем, совсем не обязательно до этого быть лошадью", – сказал однажды Сакии. Он никогда не играл в футбол профессионально, а первой командой, которую он тренировал, был сельский "Фузиньяно".

Андре Виллаш-Боаш (Португалия). С "Порту" выигрывал Лигу Европы, чемпионат, Кубок и Суперкубок Португалии, с "Зенитом" – чемпионат, Кубок и Суперкубок России. "новый Моуринью" никогда не играл в футбол профессионально.

Билл Струт (Шотландия). Каменщик, занимался легкой атлетикой, стал тренером по физической подготовке, после чего был приглашен в "Глазго Рейнджерс" в качестве помощника главного тренера. Через несколько лет наставник команды Уильям Уилтон погиб, катаясь на лодке, а Струт стал главным и за 34 года завоевал 18 чемпионских титулов.

Альберто Дзаккерони (Италия). Тренировал "Милан" с Андреем Шевченко, который в 1999 году выиграл чемпионат Италии. Со сборной Японии выиграл Кубок Азии-2011. Никогда не был профессиональным футболистом.

Хорхе Сампаоли (Аргентина). Тренировал Месси и компанию на чемпионате мира 2018 года. Выигрывал чемпионат и Кубок Чили, а в 2015 году победил на Копа Америка со сборной Чили. Признан тренером года-2015 в Южной Америке. Играл только на юношеском уровне и профессиональным футболистом не стал.

ДАВАЙ, ИГРАЙ!

Обстоятельства для развития футбола могут быть разными, но только с хорошим массовым футболом возможны успехи на международной арене. Благодаря проекту "Шахтера" и ДТЭК под названием "Давай, играй!", украинские дети получат больше возможностей для занятий спортом №1 в нашей стране. В 2018 году проект начнет работу еще в десяти новых городах, поселках и селах: пгт Добротвор, г. Червоноград (Львовская обл.), г. Доброполье, г. Белозерское, г. Курахово (Донецкая обл.), г. Счастье, пгт Петропавловка (Луганская обл.), г. Бурштын, с. Демьянов (Ивано-Франковская обл.). Силами "Шахтера" и ДТЭК будут построены новые современные футбольные площадки. Для юных игроков организуют занятия и регулярные соревнования, для их тренеров – профессиональную подготовку, стажировки и мастер-классы с европейскими специалистами. Спортсменов обеспечат всем необходимым инвентарем и амуницией. Все занятия для детей проводятся абсолютно бесплатно. В 2018 году ДТЭК потратит на это 7,6 миллиона гривен.