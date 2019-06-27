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Из Неймара – никудышный вратарь: бразилец пропустил пенальти от баскетболиста

27 июня, 13:31

Знаменитый форвард "ПСЖ" попробовал себя в роли голкипера. И у него ничего не получилось

Атакующий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Филадельфия Севенти Сиксерс" Джимми Батлер попробовал забить пенальти в ворота футболиста французского "Пари Сен-Жермен" Неймара, сообщает Bleacher Report. Четырехкратный участник Матча всех звезд НБА пробил в угол маленьких ворот и... И бразильский футболист не справился с этим ударом. Все-таки забивала из Неймара – лучше, чем вратарь.

Напомним, что сейчас в Бразилии проходит Кубок Америки. Форвард "ПСЖ" пропускает домашний турнир из-за травмы. Но это не мешает Неймару вести переговоры о переходе в "Барселону". Как сообщалось ранее, 27-летний бразилец согласовал с каталонским клубом условия личного контракта. Он будет рассчитан на пять лет с годовым окладом в 24 миллиона евро. То есть суммарно речь идет о 120 млн евро. Тогда как нынешняя зарплата Неймара в "ПСЖ" составляет 36,8 миллиона евро в год.

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Параллельно с устройством своей футбольной судьбы Неймар в эти дни отбивается от обвинений в изнасиловании, предъявленных вингеру по заявлению бразильской модели Нажилы Триндади. Правда, этот суд уже превращается в цирк - обвиняющая Неймара девушка потеряла телефон с уликами. Сам форвард ранее пошел в контратаку, подав встречный иск о клевете.

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Тег баскетбол, псж, НБА , Неймар

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Сегодня|Спорт

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