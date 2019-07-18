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Из "Шахтера" – в Чехию: Тарас Качараба подписал контракт со "Слованом"

18 июля, 11:44

Экс- игрок "горняков" до этого выступал за чешский клуб на правах аренды

Качараба на подписании контракт
Качараба на подписании контракт. Фото: Twitter

Украинский защитник "Шахтера" Тарас Качараба заключил полноценный контракт с клубом "Слован" Либерец. Соглашение между 24-летним украинцем и чешским клубом рассчитано на три года – до лета 2022-го года. 

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Напомним, что Качараба выступал за "Слован" на правах аренды с зимы 2018 года и смог проявить себя хорошо, став игроком основного состава клуба. На футболиста претендовали и другие команды, но "Слован" смог договориться с "горняками" и выкупить контракт игрока. На счету Качарабы 35 поединков в минувшем сезоне и два забитых гола. Кроме того, Тарас выступал за юношеские сборные Украины. Он принимал участие на юношеском чемпионате Европы 2014.

Напомним, что в межсезонье произошла перестановка в тренерском цехе "Шахтера", клуб провел португальскую рокировку, заменив ушедшего в "Рому" Паулу Фонсеку на Луиша Каштру.


Кстати, за месяд до жеребьевки в "Шахтере" поделились предпочтениями относительно соперников по Лиге чемпионов в сезоне 2019/2020. Напомним, выиграв Премьер-лигу Украины, "горняки" получили прямую путевку в ЛЧ.

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Тег Шахтер Донецк, Слован Либерец, трансфер, трансферное окно, трансферный рынок

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FootBoom

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