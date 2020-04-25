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Из "Шахтера" – в "Лестер": агент подтвердил интерес "лисов" к бразильской звезде "горняков"

25 апреля, 19:24

Олег Люлька

Помимо чемпиона Англии-2016, на полузащитника дончан Тете претендует еще один британский клуб

Агент 20-летнего полузащитника "Шахтера" Тете, Пабло Буэно, подтвердил информацию об интересе к бразильскому легионеру "горняков" со стороны английских клубов. Об этом сообщил в Twitter журналист Рафаэль Пфайффер.

Ранее сообщалось, что персоной Тете заинтересовался невероятный чемпион Англии-2016 "Лестер". Помимо "лисов", называется еще один претендент на бразильца – "Ньюкасл". Как утверждает агент Тете, для того, чтобы заполучить игрока, придется выложить не менее 70 миллионов евро. Хотя ранее в "Шахтере" заявили, что отступные за полузащитника, официально прописанные в контракте, составляют 150 млн евро.

Отметим, что контракт Тете с "Шахтером" рассчитан до конца 2023 года. На данный момент на счету бывшего футболиста "Гремио" – 9 голов и 7 ассистов в 36 матчах за чемпионов Украины.

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Смотрите, как Тете забивал в ЛЧ загребскому "Динамо"

Тете

Тете / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Ранее мы писали, чтовундеркинд из "Шахтера" поразил новым трюком на карантине. Мяч попросту приклеился к плечу 19-летнего полузащитника "горняков" Михаила Мудрика, технику которого его поклонники приравнивают к финтам Неймара.

Смотрите, как "Шахтер" в 1/8 Лиги Европы обыграл на выезде "Вольфсбург"

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чемпионат Украины чемпионат Англии Шахтер Донецк Ньюкасл Лестер Тете

Источник: Сегодня|Спорт

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