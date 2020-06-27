Из тюрьмы – к Марадоне: Диего дает шанс возобновить карьеру самому скандальному футболисту года

Роналдиньо, находящийся под домашним арестом, может стать подопечным Марадоны в команде "Химнасия и Эсгрима"

Скандальный экс-футболист сборной Бразилии, "Милана" и "Барселоны" Роналдиньо может неожиданно возобновить карьеру. 40-летний полузащитник может стать футболистом аргентинского клуба "Химнасия и Эсгрима", который тренирует Диего Марадона. Специалист хочет пригласить Роналдиньо. Ранее мы рассказывали о проблемах Марадоны с наркотиками.

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Как сообщает испанское издание Marca, официальных переговоров с Роналдиньо пока не было, так как бразилец находится под домашним арестом в парагвайском Асунсьоне. Однако в 2016 году Роналдиньо уже был близок к подписанию контракта с "Химнасией", тогда сделка сорвалась. Роналдиньо, становившийся обладателем "Золотого мяча" и победителем Лиги чемпионов, официально завершил игровую карьеру в январе 2018 года. Последним его клубом был "Флуминенсе".

Роналдиньо / Фото: Reuters

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Напомним, в марте Роналдиньо и его брат были арестованы за то, что предъявили поддельные паспорта в аэропорту Асунсьона. 9 апреля стало известно, что Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейре вышли из парагвайской тюрьмы под залог в размере $1,6 млн.

Сейчас Роналдиньо с братом пребывают под домашним арестом в отеле "Палмарога" в центре Асунсьона. В распоряжении бразильской звезды президентский номер люкс, бассейн на крыше здания, ванна с гидромассажем, тренажерный зал и многое другое.

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