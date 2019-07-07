Из Украины – в "Атлетико" Мадрид: состоялся сенсационный футбольный трансфер

Лучший бомбардир чемпионата Украины среди женщин Ольга Овдийчук продолжит карьеру в испанской лиге

Ольга Овдийчук перешла в "Атлетико" Мадрид.

Пока Руслан Малиновский со скандалом пытается покинуть "Генк" и перейти в более сильный европейский чемпионат, в воскресенье прогремела сенсационная новость: украинская футболистка Ольга Овдийчук перешла в испанский клуб "Атлетико" Мадрид! О трансфере лучшего бомбардира завершившегося чемпионата Украины по футболу среди женщин сообщил официальный сайт мадридского клуба.

Игрок национальной сборной Украины Ольга Овдийчук стала первым усилением испанского клуба в межсезонье. Как сообщается на сайте "Атлетико", "воспитанник ФК "Жилстрой-1" выделяется своей отличной способностью забивать голы, несмотря на то что играет на позиции вингера". Ольга забила 30 голов, а ее команда выиграла чемпионат и Кубок Украины, а сама Овдийчук была признана лучшим игроком сезона.

Ольга Овдийчук так прокомментировала свой переход в чемпионат Испании: "Это большой шаг для меня – попасть в испанскую лигу и особенно в "Атлетико" Мадрид. Я очень горжусь тем, что смогу защитить цвета этого великого клуба. Я выиграла все возможные титулы на родине и теперь хочу продолжать расти здесь. Я могу играть на разных позициях. Мне очень нравится игра в атаке, хотя я также люблю защищаться".

Ранее в воскресенье в финале женского чемпионата мира сборная США обыграла команду Голландии со счетом 2:0. Этот титул стал для американок четвертым в истории. Лучшим игроком финала была признана 34-летняя Меган Рапино

Между тем в США набирает обороты скандал - там в женских соревнованиях по тяжелой атлетике победил мужчина. Коллеги возмущены. И волнуются, что этот случай может перерасти в массовое явление. Недовольство выразили даже олимпийские чемпионы.

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