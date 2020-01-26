Из "Вардара" – в "Динамо": экс-игрок киевлян предлагает Михайличенко двух тинейджеров

Горан Попов / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Бывший защитник киевского "Динамо" македонец Горан Попов, который после завершения карьеры игрока стал футбольным агентом, намерен предложить вице-чемпионам Украины несколько своих игроков. На днях на сборе в Турции "Динамо" обыграло со счетом 4:0 "Вардар", в котором как раз заканчивал свою игроцкую карьеру Попов.

"Сейчас планирую пообщаться с Алексеем Михайличенко. Как футбольный агент, был бы очень рад помочь подписать хорошего игрока для "Динамо", – признался Горан Попов, после выступлений за киевский клуб в 2010-2012 годах успевший поиграть за "Вест Бромвич Альбион" в АПЛ. – Не могу сказать, кого бы конкретно посоветовал "Динамо", поскольку не знаю, какая позиция нуждается в усилении. Но могу сказать, что сейчас в "Вардаре" есть много молодых талантливых ребят. Например, Леонид Игнатов (македонский атакующий полузащитник, 18 лет), центральный защитник Марио Младеновски (19 лет). Это игроки, с которыми я сейчас сотрудничаю и которым по 17-19 лет. Сегодня я увидел этих футболистов, увидел, что у них есть хорошие качества. Если мы будем работать с "Динамо", буду очень счастлив помочь киевлянам"

Смотрите, как "Динамо" громило "Вардар"

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Как мы писали ранее,скандальный футболист "Динамо" сбежал из Киева на родину Месси. Перуанский защитник Карлос Самбрано находится в шаге от перехода в аргентинскую "Боку".

Между тем, напомним, на сборе в Турции "Динамо" провело уже четыре матча – киевляне сыграли вничью с "Легией" (1:1), обыграли "Нефтчи" (2:1) и "Вардар" (4:0), после чего уступили "Хайдуку" (0:1).

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