Из ворот – в президенты: знаменитый Касильяс официально заявил о желании стать главой испанского футбола

Икер Касильяс / Фото: Twitter

Известный на весь мир испанский вратарь Икер Касильяс сегодня сообщил о своем намерении баллотироваться на пост президента Федерации футбола Испании. Несколько дней назад такая информация уже появлялась в СМИ, но теперь она стала официальной. Мы писали, что Касильяс завершит карьеру ради кресла президента.

Свое решение пока еще действующий кипер португальского "Порту" объявил в соцсетях:

"Спасибо всем за вашу любовь и поддержку. Мы работаем с максимальным уважением и решимостью. Более 23 тысяч избирателей ждут нас на справедливых выборах. Вместе мы поставим нашу федерацию на вершину лучшего футбола в мире – испанского".

Выборы президента ФФИ намечены на осень 2020-го. Около года назад Касильяс перенес инфаркт на тренировке. В ходе занятия он почувствовал недомогание. Его немедленно доставили в больницу и вскоре сделали операцию. В ноябре Касильяс вернулся к тренировкам, однако вряд ли он сможет вновь выступать на высоком уровне, особенно с учетом проблем со здоровьем.

Поддержать Икера готово объединение клубов Ла Лиги и Ассоциация футболистов Испании. Также, Mundo Deportivo пишет, что вратарь уведомил о своем решении всех партнеров по сборной Испании, с которыми выигрывал чемпионат мира 2010 года в ЮАР.

Минувшей осенью Касильяса признали лучшим вратарем чемпионата Португалии.

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