Из-за ажиотажа с понедельника поднимется цена билетов на первый матч "Шахтера" в Лиге чемпионов

За неделю было продано 80% билетов категорий Standard 1 и 2

На матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" – "Хоффенхайм" уже продано более 15 000 билетов. Поединок между украинской и немецкой командами состоится 19 сентября в Харькове на стадионе "Металлист". Напомним, что "Шахтер" кроме "Хоффенхайма" на групповом этапе сыграет еще с "Манчестер Сити" и "Лионом". Все результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

За первые 7 дней продаж болельщики "Шахтера" на поединок с "Хоффенхаймом" выкупили уже 80% билетов категорий Standard 1 и 2 – в сумме это равняется 15 000 мест на ОСК "Металлист".

Из-за повышенного спроса 10 сентября средняя цена билетов повысится на 20% по сравнению с базовой стоимостью, ведь уже второй сезон подряд в "Шахтере" действует система динамических цен (стоимость билетов той или иной категории будет меняться в зависимости от спроса). У болельщиков "горняков" осталось только 2 дня для покупки билетов по стандартной цене.

Приобрести билеты заранее можно в кассах ОСК "Металлист" или онлайн со скидкой на сайте "Шахтера".

Накануне "Шахтер" огласил заявку на Лигу чемпионов. В список А команды Паулу Фонсеки попали 25 игроков.

Ранее мы писали, что наставник "Шахтера" Паулу Фонсека принял участие в форуме топ-тренеров клубов Европы.