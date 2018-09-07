Из-за ажиотажа с понедельника поднимется цена билетов на первый матч "Шахтера" в Лиге чемпионов

Сегодня, 16:40

За неделю было продано 80% билетов категорий Standard 1 и 2

Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Фото ФК "Шахтер"

На матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" – "Хоффенхайм" уже продано более 15 000 билетов. Поединок между украинской и немецкой командами состоится 19 сентября в Харькове на стадионе "Металлист". Напомним, что "Шахтер" кроме "Хоффенхайма" на групповом этапе сыграет еще с "Манчестер Сити" и "Лионом". Все результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

За первые 7 дней продаж болельщики "Шахтера" на поединок с "Хоффенхаймом" выкупили уже 80% билетов категорий Standard 1 и 2 – в сумме это равняется 15 000 мест на ОСК "Металлист".

Из-за повышенного спроса 10 сентября средняя цена билетов повысится на 20% по сравнению с базовой стоимостью, ведь уже второй сезон подряд в "Шахтере" действует система динамических цен (стоимость билетов той или иной категории будет меняться в зависимости от спроса). У болельщиков "горняков" осталось только 2 дня для покупки билетов по стандартной цене.

Приобрести билеты заранее можно в кассах ОСК "Металлист" или онлайн со скидкой на сайте "Шахтера".

Накануне "Шахтер" огласил заявку на Лигу чемпионов. В список А команды Паулу Фонсеки попали 25 игроков.

Ранее мы писали, что наставник "Шахтера" Паулу Фонсека принял участие в форуме топ-тренеров клубов Европы.
билеты, футбол, Лига чемпионов, Шахтер Донецк, Хоффенхайм, Шахтер Лига чемпионов

Вы сейчас просматриваете новость "Из-за ажиотажа с понедельника поднимется цена билетов на первый матч "Шахтера" в Лиге чемпионов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

"Шахтер" будет развивать бизнес спортивных стартапов в Украине

Вчера, 19:55

 Украинский клуб стал участником крупнейшего в мире акселератора спортивных стартапов

Футбол

Победа для Бразилии. Фото ФК "Шахтер"

Полузащитник "Шахтера" принес победу Бразилии в товарищеском матче

Вчера, 11:07

Маркиньос Сиприано забил победный гол в ворота Мексики
Загрузка...

Футбол

Фото twitter.com/FCShakhtar

В компании лучших: Фонсека посетил форум топ-тренеров клубов Европы

4 Сентября, 22:35

УЕФА организовал юбилейную встречу лучших наставников Европы

Футбол

Александр Зинченко. Фото mancity.com

Зинченко попал в заявку "Манчестер Сити" на Лигу чемпионов

4 Сентября, 20:17

Английский клуб пытался продать украинца в летнее межсезонье, но тот отказался уходить

Футбол

Фото ФК "Шахтер"

"Шахтер" назвал состав на Лигу чемпионов

4 Сентября, 18:51

"Горняки" встретятся с "Манчестер Сити", "Лионом" и "Хоффенхаймом"

Футбол

Вратарь "Шахтера" продолжит карьеру в "Карпатах"

3 Сентября, 20:40

Никита Шевченко уедет во Львов на правах аренды
Загрузка...