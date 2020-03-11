Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,31
28,79

Из-за коронавируса "Хетафе" отказался ехать в Италию на матч с "Интером": испанцам могут засчитать поражение

11 марта, 08:20

Богдан Юрков

Президент испанского клуба предпочитает получить технический проигрыш, не не будет подвергать риску команду

Президент испанского "Хетафе" Анхель Торрес заявил, что его команда не поедет в Италию на первый матч 1/8 финала Лиги Европы с "Интером" из-за ситуации с коронавирусом. Игра должна состояться без зрителей на миланском стадионе "Джузеппе Меацца" в четверг, 12 марта. Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления

"Если нам придется проиграть в плей-офф, мы проиграем. Ни в коем случае мы не будем подвергать риску здоровье. Мы попросили УЕФА найти другой вариант игры в Милане. Мы не хотим проблем из-за коронавируса, нам это не нужно. Самым разумным было бы отложить встречу", – приводит слова Торреса Onda Cero

Игроки "Хетафе"

Игроки "Хетафе" / Фото: Reuters

Читайте также: "Шахтер" сыграет поединок с "Вольфсбургом" в Германии при пустых трибунах из-за коронавируса

В тренде
Коронавирус закрывает Лигу Европы: без зрителей осталась самая титулованная команда турнира

Как мы писали ранее, самый дорогой футболист планеты Килиан Мбаппе прошел тест на коронавирус. Нападающий "Пари Сен-Жермен" пропустил несколько дней, в клубе заявляют, что у него просто ангина,но на всякий случай проверили на COVID-19.

Как распознать коронавирус

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лига Европы Интер Италия Хетафе коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Жеребьевка Лиги Наций: составы всех групп турнира – от Украины до Гибралтара
Жеребьевка Лиги Наций: составы всех групп турнира – от Украины до ГибралтараФутбол
Коронавирус ударил по сборной Украины: матч с Польшей пройдет без зрителей
Коронавирус ударил по сборной Украины: матч с Польшей пройдет без зрителейФутбол
100 дней до Евро-2020: где пройдет, все стадионы и города чемпионата Европы
100 дней до Евро-2020: где пройдет, все стадионы и города чемпионата ЕвропыЕвро 2020
"Александрия" – "Динамо": онлайн матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Шахтер" – "Днепр-1": онлайн матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...