Из-за коронавируса "Хетафе" отказался ехать в Италию на матч с "Интером": испанцам могут засчитать поражение

Президент испанского "Хетафе" Анхель Торрес заявил, что его команда не поедет в Италию на первый матч 1/8 финала Лиги Европы с "Интером" из-за ситуации с коронавирусом. Игра должна состояться без зрителей на миланском стадионе "Джузеппе Меацца" в четверг, 12 марта. Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления

"Если нам придется проиграть в плей-офф, мы проиграем. Ни в коем случае мы не будем подвергать риску здоровье. Мы попросили УЕФА найти другой вариант игры в Милане. Мы не хотим проблем из-за коронавируса, нам это не нужно. Самым разумным было бы отложить встречу", – приводит слова Торреса Onda Cero

Игроки "Хетафе" / Фото: Reuters

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Как мы писали ранее, самый дорогой футболист планеты Килиан Мбаппе прошел тест на коронавирус. Нападающий "Пари Сен-Жермен" пропустил несколько дней, в клубе заявляют, что у него просто ангина,но на всякий случай проверили на COVID-19.

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