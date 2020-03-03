Из-за коронавируса отменили матчи Международного кубка чемпионов по футболу

Матчи предсезонного турнира проходили по всему миру, в том числе в Азии

Еще одно спортивное мероприятие пострадало из-за вспышки коронавируса. Крупный коммерческий турнир по футболу – Международный кубок чемпионов – в этом году не собираются проводить. По крайней мере, в Азии. К слову, мы писали, что этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдет без зрителей.

Международный кубок чемпионов объединял в себя серию матчей на разных континентах. Ранее они проходили в Азии, Австралии, Европе, Северной Америке. Турнир как бы упорядочил "товарняки" элитных клубов, придав им соревновательный смысл. Матчи играли летом – перед стартом сезона в Европе. Однако в 2020 году их решили отменить из-за коронавируса, сообщает ВВС. Многие поединки играли в Азии, где они вызывали огромный интерес. Но теперь МКЧ точно не пройдет в Азии. Соревнование могут отменить и полностью.

В частности минувшим летом в турнире приняли участие английские именитые клубы: "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Арсенал". А победителем в 2019 году оказалась португальская "Бенфика". Напомним, "Шахтер" выбил "Бенфику" из Лиги Европы в 1/16 финала.

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Ближайшим летом Международный кубок чемпионов все равно не проводился бы в таком широком формате из-за Евро-2020 и Кубка Америки. А тут еще и коронавирус...

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