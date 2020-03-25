Из-за коронавируса в ФИФА планируют продлить летние покупки и продажи

Трансферное окно в мире хотят продлить до января

ФИФА готова рассмотреть продление летнего трансферного окна до января 2021 года. Данное решение должно помочь клубам восстановить баланс бюджета из-за приостановления сезона по причине пандемии коронавируса. Ожидается, что в ближайшее время данная инициатива поступит клубам на рассмотрение. Отмечается, что многие европейские клубы могут отказаться от активных действий летом на трансферном рынке, чтобы сократить свои расходы.

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Из-за угрозы распространения коронавируса приостановлены национальные чемпионаты практически во всех европейских странах.

Ранее мы рассказывали, что матч украинца Малиновского назвали "бомбой", которая разнесла коронавирус по Италии.

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Смотрите обзор матча "Аталанта" – "Валенсия" (4:1)

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Кстати, в команде Малиновского – траур: от коронавируса умерли два бывших работника "Аталанты". Речь о скауте Альбино Брогни и массажисте Северино Поссенти.

Как в Италии продолжают бороться с коронавирусом

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