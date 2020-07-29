Из-за коронавируса презентация Луческу в качестве тренера "Динамо" оказалась под угрозой срыва

COVID-19 диагностирован у одного из сотрудников клубного телеканала вице-чемпионов Украины

Официальное представление Мирчи Луческу в качестве главного тренера киевского "Динамо" оказалось под угрозой срыва. Ожидалось, что представление Луческу состоится в четверг, 30 июля, в 12:00 в онлайн-формате с трансляцией на клубном YouTube-канале. Однако, как сообщает Meta-ratings, один из сотрудников клубного телеканала "Динамо" заболел коронавирусом.

Реклама

В связи с этим все сотрудники "Динамо-ТВ" отправлены на самоизоляцию, а проведение прямого эфира с презентацией Мирчи Луческу в роли нового наставника киевлян, по данным источника, не представляется возможным.

Вместе с тем, как сообщает Tribuna.com, хоть у одного из сотрудников киевского клуба и подтвержден COVID-19, презентацию Мирчи Луческу, которому сегодня исполнилось 75 лет, все же пока что планируют провести.

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Реклама

Читайте также: "Шахтер" и "Динамо" поздравили Мирчу Луческу с юбилеем

Напомним, что сам Луческу накануне прибыл в Киев и первым делом отправился на клубный стадион, где возложил цветы к памятнику Валерия Лобановского. "Это был тренер высочайшего уровня", – сказал Луческу.

Смотрите обзор последнего матча "Динамо" до прихода Луческу

Все подробности в спецтеме Луческу и "Динамо"

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама