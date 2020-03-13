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Из-за коронавируса товарищеские матчи сборной Украины могут отменить

13 марта, 15:33

Максим Перепелица

Поединки с Польшей и Францией должны пройти 27 и 31 марта

Все мартовские товарищеские матчи сборных отменят или перенесут, сообщает Zbirna.com. Таким образом, встречи сборной Украины против Франции (27 марта) и Польши (31 марта) не состоятся в намеченные даты. Ранее сообщалось, что оба матча пройдут без зрителей.

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Президент Федерации футбола Польши Збигнев Бонек заявлял, что решение еще не принято, но матч против Украины могут отменить. 17 марта пройдет заседание УЕФА, где обсудят проведение чемпионатов, еврокубков и Евро-2020.

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Ранее мы сообщали, что, скорее всего, матч Франция – Украина 27 марта в Париже тоже пройдет при пустых трибунах. Как заявила министр спорта Франции Роксана Марасиняну, во время спортивных соревнований в этой стране до 15 апреля на стадионах не может находиться более 1000 болельщиков.

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Как мы писали ранее, коронавирус опосредствованно уже ударил по команде Андрея Шевченко: матч Польша – Украина пройдет без зрителей. Поединок состоится в Хожуве 31 марта. Четырьмя днями ранее при пустых трибунах Украина должна сыграть в Париже с Францией.

Как наживаются на коронавирусе

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Сборная Украины сборная Франции сборная Польши

Источник: zbirna.com

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