Из-за коронавируса в 2020 году планета останется без лучшего футболиста мира

ФИФА не будет проводить ежегодную церемонию вручения наград The Best FIFA Football Awards в этом году. Решение о том, что в 2020-м этой организацией не будет определен лучший футболист мира, принято в связи с пандемией коронавируса, сообщает Marca.
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Отметим, что на данный момент не перенесен всего один турнир, который должен пройти в этом году под эгидой ФИФА. Это клубный чемпионат мира, запланированный на декабрь.
Что касается "Золотого мяча", вручаемого каждый год France Football, то издание еще не приняло решение о том, будет ли определен лауреат в этом году.
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Действующим обладателем награды The Best от ФИФА является нападающий "Барселоны" Лионель Месси. В борьбе за приз-2019 он опередил Вирджила ван Дейка ("Ливерпуль") и Криштиану Роналду ("Ювентус").
Ранее мы писали, что на карантине Месси радикально изменил свой имидж. Знаменитый нападающий распрощался с неизменным атрибутом своей внешности последних лет – бородой.
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