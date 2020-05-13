Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,79
29,08
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Из-за коронавируса в 2020 году планета останется без лучшего футболиста мира

13 мая, 13:27

Олег Люлька

Пандемия заставила ФИФА отказаться от вручения награды, обладателем которой в прошлом году стал Лионель Месси

ФИФА не будет проводить ежегодную церемонию вручения наград The Best FIFA Football Awards в этом году. Решение о том, что в 2020-м этой организацией не будет определен лучший футболист мира, принято в связи с пандемией коронавируса, сообщает Marca.

Читайте также: Коронавирус принес революцию в футбол: ФИФА разрешила пять замен и отменила VAR

Отметим, что на данный момент не перенесен всего один турнир, который должен пройти в этом году под эгидой ФИФА. Это клубный чемпионат мира, запланированный на декабрь.

Реклама

Что касается "Золотого мяча", вручаемого каждый год France Football, то издание еще не приняло решение о том, будет ли определен лауреат в этом году.

Босс ФИФА Инфантино и Месси

Босс ФИФА Инфантино и Месси / Фото: AFP

В тренде
Гейджи разбил лицо Фергюсона и стал почти чемпионом: как прошел главный бой первого "карантинного" турнира

Читайте также: Юрген Клопп выбрал лучшего между Лионелем Месси и Криштиану Роналду

Реклама

Действующим обладателем награды The Best от ФИФА является нападающий "Барселоны" Лионель Месси. В борьбе за приз-2019 он опередил Вирджила ван Дейка ("Ливерпуль") и Криштиану Роналду ("Ювентус").

Ранее мы писали, что на карантине Месси радикально изменил свой имидж. Знаменитый нападающий распрощался с неизменным атрибутом своей внешности последних лет – бородой.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол футболисты приз ФИФА Лионель Месси

Источники: Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Голая госпожа: жена бывшего футболиста
Голая госпожа: жена бывшего футболиста "Динамо" предстала в новом откровенном образеФутбол
Усик показал мальчишкам движения волка, а Шелестюк засветил свой алкоголь: карантин звезд спорта
Усик показал мальчишкам движения волка, а Шелестюк засветил свой алкоголь: карантин звезд спортаБокс
Жуткие кадры:
Жуткие кадры: "Динамо" "сожгло" траву на своем стадионе и призвало сделать то же на других аренахФутбол
С подачи Ярмоленко болельщики
С подачи Ярмоленко болельщики "Вест Хэма" заговорили на украинском: уморная речь юного суперфанаФутбол
Определился первый чемпион времен пандемии: трофей
Определился первый чемпион времен пандемии: трофей "Реалу" вручали в маске и перчаткахФутбол
Жена бывшей звезды
Жена бывшей звезды "Динамо" блеснула актерскими способностями в разговоре с ЗеленскимФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...