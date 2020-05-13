Из-за коронавируса в 2020 году планета останется без лучшего футболиста мира

Пандемия заставила ФИФА отказаться от вручения награды, обладателем которой в прошлом году стал Лионель Месси

ФИФА не будет проводить ежегодную церемонию вручения наград The Best FIFA Football Awards в этом году. Решение о том, что в 2020-м этой организацией не будет определен лучший футболист мира, принято в связи с пандемией коронавируса, сообщает Marca.

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Отметим, что на данный момент не перенесен всего один турнир, который должен пройти в этом году под эгидой ФИФА. Это клубный чемпионат мира, запланированный на декабрь.

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Что касается "Золотого мяча", вручаемого каждый год France Football, то издание еще не приняло решение о том, будет ли определен лауреат в этом году.

Босс ФИФА Инфантино и Месси / Фото: AFP

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Действующим обладателем награды The Best от ФИФА является нападающий "Барселоны" Лионель Месси. В борьбе за приз-2019 он опередил Вирджила ван Дейка ("Ливерпуль") и Криштиану Роналду ("Ювентус").

Ранее мы писали, что на карантине Месси радикально изменил свой имидж. Знаменитый нападающий распрощался с неизменным атрибутом своей внешности последних лет – бородой.

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