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Из-за коронавируса в Африке остановили последний футбольный чемпионат

14 апреля, 12:57

Александр Трикиша

В мире продолжают играть в футбол только в четырех странах

Федерация футбола Бурунди объявила о приостановке чемпионата страны. Первенство Бурунди оставалось последним, кто противостояло пандемии коронавирусу в Африке. Руководство лиги надеется возобновить сезон в ближайшее время и завершить чемпионат до конца мая.

В Бурунди подтверждено всего пять случаев заражения коронавирусом, один из них завершился смертью больного. Тем не менее, инфицированных может быть намного больше.

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В Европе футбольный чемпионат продолжается только в Беларуси. Также не остановлен сезон в Никарагуа, Таджикистане и Тайване. К слову, мы писали, что в Таджикистане забит сумасшедший гол "ножницами". Подопечный украинского тренера Виталия Левченко отметился шедевральным взятием ворот соперника.

Ранее мы писали, что в УЕФА определились, когда доиграют еврокубки нынешнего сезона. Чиновники хотят завершить Лигу чемпионов и Лигу Европы после национальных турниров. Предполагается, что внутренние чемпионаты должны будут завершиться в августе.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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футбол коронавирус чемпионат Бурунди

Источник: Сегодня|Спорт

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