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Из-за коронавируса в Германии перестали выигрывать хозяева: обзор матча "Вольфсбург" – "Боруссия"

23 мая, 22:17

Олег Люлька

При пустых трибунах процент побед домашних команд в Бундеслиге стал просто ничтожным

В поединке второго "карантинного" тура после возобновления чемпионата Германии соперник "Шахтера" по 1/8 Лиги Европы "Вольфсбург" проиграл дома дортмундской "Боруссии" 0:2.Таким образом подтвердилась угнетающая для клубов-хозяев тенденция немецкого первенства – после паузы, связанной с пандемией коронавируса, команды Бундеслиги играют из рук вон плохо на своих стадионах при пустых трибунах.

После возобновления Бундеслиги, которое состоялось 16 мая, хозяева выиграли лишь 20 процентов матчей (3 из 15). Тогда как до мартовского приостановления сезона они одерживали победу в 43,3% случаев (97 из 224) – сообщает статистический портал OptaJoe.

Не стал исключением из правила и "Вольфсбург", без поддержки своих болельщиков пропустивший два "сухих" мяча от дортмундской "Боруссии". Смотрите, как в воротах "волков" расписались Геррейру и Хакими.

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Видео голов матча "Вольфсбург" – "Боруссия" Д (0:2)

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Кстати, после победы над "Вольфсбургом" тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр отметил позитивный лично для него момент в том, что поединок проходил при пустых трибунах. "Отсутствие зрителей? Зато игроки меня лучше слышат", – заявил наставник гостей.

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Смотрите, как "Вольфсбург" при пустых трибунах проиграл в Лиге Европы "Шахтеру" (1:2)

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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видео голов чемпионат Германии Боруссия Дортмунд Вольфсбург

Источник: Сегодня|Спорт

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