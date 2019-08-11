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Из-за Лунина и Бейла тренеру "Реала" ограничат общение с прессой

Сегодня, 16:04

Зидан будет меньше разговаривать со СМИ

Зинедин Зидан

Зинедин Зидан / Фото: AFP

Мадридский "Реал" хочет оградить наставника команды Зинедина Зидана от общения с представителями СМИ. К началу сезона француз не будет давать никаких комментариев.

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По мнению клуба французский специалист проявляет слишком много эмоций на публике, обсуждая возможные переходы "Реала", что вредит мадридцам на трансферном рынке.

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Так, клуб уже отменил пресс-конференцию Зидана после товарищеского матча с Ромой, который состоится сегодня вечером.

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Напомним, что "Реал" сделал новое предложение по трансферу Неймара. По информации источника, "Королевский клуб" готов заплатить парижскому клубу 120 миллионов евро, а также отдать полузащитника Луку Модрича. Общая сумма сделки оценивается в 180 млн евро. Мы также писали, что "ПСЖ" предложил трем командам арендовать Неймара.

Ранее главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал будущее в клубе украинского вратаря Андрея Лунина. По его словам, ситуация с игроком разрешится после прибытия команды в Мадрид.

Смотрите видео красивого гола Неймара прямым ударом со штрафного:

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пресса Реал Мадрид Зинедин Зидан

Источник: AS.com

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