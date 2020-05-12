Из-за него в "Милане" не будет Шевченко: "Профессор" из Германии выдвинул свои условия "россонери"

Бывший наставник "Лейпцига" и "Шальке" 61-летний немец Ральф Рангник по прозвищу "Профессор" выставил "Милану" условия, при выполнении которых он готов стать новым главным тренером, а заодно и спортивным директором итальянского клуба. Если хозяева "россонери" их примут, это практически исключит вероятность прихода на тренерский мостик "Милана" в ближайшие годы украинца Андрея Шевченко.

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По данным итальянского издания La Reppublica, Ральф Рангник станет тренером "Милана", если получит 80 миллионов на трансферы игроков, а также 140 млн евро на полную перестройку клуба. Кроме того, немец желает контракт на длительный срок – 5 лет – и хочет привести в клуб порядка 20 своих специалистов. При этом Рангник намерен привить "россонери" более современный футбол и с этой целью собирается снизить средний возраст игроков с нынешних 26,4 до 22 лет.

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Ральф Рангник / Фото: Getty Images

Ожидается, что если владельцы "Милана" примут условия Ральфа Рангника и назначат его главным тренером, то клуб покинет его нынешний технический директор Паоло Мальдини, а также главная звезда команды – 38-летний Златан Ибрагимович.

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Кроме того, приход Ральфа Рангника исключит появление на посту главного тренера "Милана" в обозримом будущем легенды "россонери" Андрея Шевченко. Ранее предполагалось, что украинец возглавит "Милан" после финальной части чемпионата Европы, где он намерен доработать свой контракт со сборной Украины.

Андрей Шевченко и Паоло Мальдини / Фото: Getty Images

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"Мы общались с Андреем, но он не хотел бросать на полдороги сборную Украины, они ведь проделали шикарную работу и вышли на Евро, этот турнир очень важен для Шевченко. Думаю, если владельцы "Милана" поверят в него, кандидатура Шевченко станет очень весомой на фоне Ральфа Рангника и Стефано Пиоли", – заявлял ранее Паоло Мальдини

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