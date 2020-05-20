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Из-за пандемии коронавируса в Германии добавили два правила к футбольным матчам

20 мая, 19:35

Олег Люлька

Поединкам Бундеслиги будет предшествовать минута молчания. Кроме того, футболисты будут играть в черных повязках

Высший дивизион немецкого футбола – первая Бундеслига – а с ней и вторая Бундеслига почтят жертв пандемии коронавируса перед матчами следующих двух туров. Также футболисты будут играть с черными повязками. Такое решение приняла Немецкая футбольная лига. Спорт возвращается! Даты рестарта турниров и чемпионатов

"Распространение коронавируса уже унесло много жизней по всему миру. Немецкий профессиональный футбол хотел бы выразить свои соболезнования по этому поводу в ближайшие два игровых дня, – заявил спикер президиума Немецкой футбольной лиги Кристиан Зайферт. – В то же время следует поблагодарить всех тех, кто неустанно занимается медициной, политикой и многими другими сферами в борьбе с пандемией и ее последствиями"

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Напомним, что чемпионат Германии первым вышел из карантина в Европе. На поединках действуют новые правила безопасности, но многие из них носят рекомендательный характер. Например, в одном из матчей защитник "Герты" поцеловал одноклубника, за что нарвался на критику. В итоге, футболисту пришлось извиниться за поцелуй. Хотя в футбольных органах Германии заявили, что игрока в любом случае не ждало бы никакое наказание.

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футбол минута молчания чемпионат Германии коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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