"Из-за войны в живых нет ребят, с которыми я учился": экс-сборник Украины объяснил отказ от перехода в российский клуб
Василий Прийма, выступавший за донецкую и луганскую команды, готов взять в руки оружие
Украинский защитник белорусского "Шахтера" (Солигорск) Василий Прийма рассказал, почему не перешел в "Кубань" после начала войны с Россией.
На вопрос, стал ли Прийма после начала войны иначе относиться к россиянам, он ответил: "С чего бы?! Я знаю многих людей в России. У меня там родственники. Никаких проблем нет. Когда у дяди были проблемы со здоровьем, папа летал к нему. И вопросов в аэропорту не было. Спросили, чего летит, куда – и пропустили, когда рассказал, что у брата операция".
При этом Василий Прийма отказался переходить в российскую "Кубань", заявив, что не хочет связываться с российским рублем.
"Это мое мнение и моя позиция, – говорит украинский футболист. – Из-за войны в живых нет некоторых моих знакомых - ребят, с которыми я учился. Они пошли добровольцами в АТО и погибли. А еще в то время была история со сбитым самолетом. Я набрал Мкртчана (владельца "Кубани") и все объяснил. Да и я ничего плохо не сказал: просто высказал позицию".
По словам Приймы, он готов, в случае чего, взять в руки оружие. "Конечно. Думаю, если бы подобное происходило в Беларуси, вы бы тоже за свою страну пошли", - сказал белорусским журналистам Прийма.
Отметим, что до перехода в белорусский "Шахтер" Василий Прийма успел поиграть за различные молодежные сборные Украины, а на клубном уровне защищал цвета донецкого "Металлурга", луганской "Зари", итальянских "Торино" и "Фрозиноне".
Как сообщалось ранее, Евгений Селезнев вспомнил переезд в Россию в разгар войны: "Иначе я не смог бы смотреть в глаза своей жене".
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