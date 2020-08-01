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Из звезды YouTube – в директоры "Карпат": неожиданное назначение во львовском клубе

1 августа, 22:37

Олег Люлька Олег Люлька

Ведущий футбольной программы Сергей Болотников вошел в менеджмент "Карпат", исчезнувших из Премьер-лиги

В руководстве "Карпат" – неожиданное пополнение. Экс-ведущий шоу в YouTube "ТаТоТаке" Сергей Болотников станет директором по стратегическому развитию львовского клуба. Напомним, ранее Украинская ассоциация футбола исключила "Карпаты" из Премьер-лиги за неявку на два матча. А перед этим появилась информация о долгах львовского клуба в размере 5 миллионов долларов.

"Я покидаю проект "ТаТоТаке" и становлюсь частью обновленных "Карпат". А точнее – директором по стратегическому развитию клуба, – сообщил Сергей Болотников у себя в Facebook. – Мы договорились со Смалийчуком попробовать. Я увидел, что он сделал выводы из прошлых ошибок. Он убедился, что я готов не просто языком чесать на камеру. Где именно будут играть "Карпаты" и в каком виде – пока на 100% не известно, но для меня это и не принципиально. Главное – сохранить бренд, я верю, что это возможно. А цель на будущее проста – сделать "Карпаты" успешным во всех смыслах клубом, доказать, что в Украине это возможно без дурных денег, ручного управления, схематозов, кулуарщины и совка в голове. Хотим надрать задницу олигархическому футболу".

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Сергей Болотников

Сергей Болотников / Фото: Facebook

"Я буду отвечать в клубе за все идеи, которые помогут снизить расходы, увеличить доходы и/или популярность бренда. Будем доводить все процессы до ума, внедрять иностранный опыт, экспериментировать и, конечно, жечь. Это будет либо настоящий клуб для болельщиков, либо его не будет вообще", – написал Болотников.

Ранее мы писали, что руководство "Карпат" нашло тренера для выступления в низших дивизионах. Львовских футболистов будет тренировать бывший наставник молодежной команды Роман Гнатив.

Также появилась информация, в каком дивизионе будут выступать "Карпаты" в следующем сезоне. Совладелец львовского клуба Олег Смалийчук заявил, что это будет Вторая лига.

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YouTube чемпионат Украины Карпаты Львов Сергей Болотников
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