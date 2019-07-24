Избежавший позора в Украине футболист переходит в "Манчестер Юнайтед" за 75 млн евро

Окончательная сумма трансфера может достигнуть 90 миллионов евро

Сергей Милинкович-Савич. Фото: Getty Images

Английский "Манчестер Юнайтед" достиг соглашения о переходе полузащитника итальянского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича. "МЮ" готов заплатить за переход 24-летнего серба 75 млн евро плюс 15 млн в качестве бонусов. Ожидается, что игрок подпишет контракт до 30 июня 2024 года и будет зарабатывать 6 млн евро в год.

В сезоне-2018/19 Милинкович-Савич провел 31 матч в Серии А, забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи. Он является главной звездой сборной Сербии, но из-за травмы пропустил матч против Украины в отборе на Евро-2020. Возможно, для него это и к лучшему – Сергей не стал частью самого крупного поражения своей команды в истории.

Ранее мы писали, что самый дорогой трансфер "Шахтера" не прижился в Англии: его могут отправить в Турцию. "Галатасарай" планирует арендовать у "Манчестер Юнайтед" Фреда. В прошлом сезоне бразилец провел 25 матчей во всех турнирах (17 – в Премьер-лиге), забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Кстати, ранее мы писали, что "Ювентус" предлагает "МЮ" грандиозный обмен футболистами. Туринский клуб – единственный претендент на лидера "МЮ" Поля Погба. За чемпиона мира туринцы готовы отдать троих своих игроков.

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