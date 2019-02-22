Избиение перекладины и парад Алле: как "Шахтер" вылетел из еврокубков

"Шахтер" во Франкфурте мог повторить 2:2, но босс "Айнтрахта" был в фартовых кроссовках

Матвиенко и Алле. Себастьен забил дважды, раз с пенальти после руки у Николая. Фото: AFP

Избиение перекладины и парад Алле: как "Шахтер" вылетел из еврокубков Кинзерский Эдуард , Алексей Исаенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fa1/068/5c6fa1068a2d2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fa1/068/5c6fa1068a2d2.jpg 2019-02-22T09:13:43+02:00 Футбол "Шахтер" во Франкфурте мог повторить 2:2, но босс "Айнтрахта" был в фартовых кроссовках

Перед ответным матчем 1/16 Лиги Европы с "Айнтрахтом" (первый 2:2) Паулу Фонсека пообещал, что во Франкфурте "Шахтер" будет играть смело. И в первые минуты "горняки" старались соответствовать: бравурные песнопения переполненной "Коммерцбанк-Арены" все чаще переходили в оглушительный свист – к середине тайма "Шахтер" не уступал немцам во владении мячом. Правда, без особых моментов. А вот первый же серьезный "укол" хозяев оказался результативным. Исмаили отпустил по своему флангу Да Кошту, тот прострелил в район 11 метров на Йовича, который оказался неприкрытым: Матвиенко убежал подстраховывать Исмаили, а Хочолава играл по позиции, а не по игроку. И лучший снайпер франкфуртцев пробил в касание под перекладину – 1:0. Трибуны взревели так, что, показалось, завибрировал козырек крыши, а потом хором помогли диктору объявить автора гола и счет. И спустя каких-то три минуты сделали это снова. После удара Роде Матвиенко в штрафной не спрятал руку от мяча, и испанский арбитр Лаос указал на "точку". Алле не оставил Пятову шансов – 2:0. Сразу вспомнилось, что по мнению Bild ни Роде, ни Алле в стартовом составе быть не должно.

"Горняки" же первый удар по воротам нанесли только за минуту до перерыва. Первый тайм воплощал мечты Франкфурта, а пройти дальше в ЛЕ там хотели запредельно. Президент "Айнтрахта" Петер Фишер даже надел на матч ношеные фартовые кроссовки. Пускай они не очень подходят к строгому костюму, но именно в них он был обут на финальном матче Кубка Германии-2018, когда "орлы" одолели саму "Баварию".

Впервые вышедшего в старте Соломона, на которого не особо играли, в перерыве заменил Майкон. С переводом Тайсона на левый фланг атаки, а Коваленко на позицию под нападающим. И на 64-й минуте именно через усиленный левый фланг у "Шахтера" прошла голевая атака. Исмаили догнал заброс у самой лицевой линии и прострелил к воротам, где Мораес пробил почти в упор, – 2:1. Фонсека тут же усилил и правый фланг – Болбат вместо Бутко. И на поле стало еще веселее. Было бы совсем весело, попади Марлос на 70-й не в перекладину, а на пяток сантиметров ниже. Вскоре в перекладину попал уже Тайсон! Но... Обрезка от Марлоса и контра хозяев с голевой точкой от Алле – 3:1. А затем Ребич довел счет до 4:1. И вот уже игроки "Айнтрахта" бегут в круг почета по стадиону в сопровождении своего живого маскота – орла Аттилы, которого сразу после финального свистка вынесла на поле женщина-дрессировщица...

Обзор матча "Айнтрахт" – "Шахтер" – 4:1

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АВТОРЫ: Кинзерский Эдуард , Алексей Исаенко Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.