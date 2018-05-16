Избитые футболисты "Спортинга" готовы бойкотировать финал Кубка Португалии

Футболисты отказываются разговаривать с президентом "Спортинга" и считают, что инцидент с фанатами был допущен специально

Футболисты лиссабонского "Спортинга" могут бойкотировать финальный матч Кубка Португалии после того, как некоторые из них подверглись нападению со стороны фанатов клуба. Во вторник сообщалось, что около пятидесяти фанатов "Спортинга" вторглись на базу команды и избили некоторых футболистов клуба.

У нападающего Баса Доста в результате произошедшего оказалась разбита голова. От действий фанатов также пострадали Руй Патрисиу, Виллиам Карвалью, Родриго Батталья и Йосип Мишич. По итогам инцидента был задержан 21 предполагаемый участник нападения.

Как утверждает издание ojogo.pt, первой реакцией игроков на случившееся было отказаться от игры за Кубок. Кроме того, некоторые даже считают, что инцидент допущен намеренно. Футболисты отказываются разговаривать с президентом "Спортинга" Бруно де Карвалью и обратились к компетентным специалистам по вопросу возможности расторжения контрактов с клубом.

"Спортинг" по итогам сезона занял третье место в чемпионате Португалии. 20 мая лиссабонцам в финале Кубка страны предстоит встреча с "Авешем".