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Издевательство от Фирмино: как "Ливерпуль" стал лучшим клубом на планете Земля

21 декабря, 23:51

Форвард мерсисайдцев не пожалел своих земляков из "Фламенго", забив единственный мяч в финале клубного ЧМ

"Ливерпуль" - клубный чемпион мира

"Ливерпуль" - клубный чемпион мира / Фото: Reuters

"Ливерпуль" празднует победу, которой за предыдущие 127 лет существования клуба еще не добивался. В Катаре в финале клубного чемпионата мира команда Юргена Клоппа одолела "Фламенго" 1:0. Лучшим на планете Земля "Ливерпуль" сделал Фирмино, забивший на 99-й минуте поединка просто-таки издевательский гол – бразилец при помощи ложного замаха уложил кипера на газон, а затем уже расстрелял ворота своих земляков.

Таким образом мерсисайдцы стали второй командой из Англии, которой покорилась эта вершина. До этого единственным английским клубом, побеждавшем на клубном мундиале, был "Манчестер Юнайтед", который в 2008 году одолел колумбийскую команду "Кито" (1:0).

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Отметим, что в конце основного времени в матче "Ливерпуль" – "Фламенго" судья назначил пенальти в ворота бразильцев за фол против Мане, но после просмотра повтора стало понятно, что нарушение произошло еще до штрафной площади, а потому арбитр решение об 11-метровом отменил.

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Ливерпуль – Фламенго – 1:0
Гол: Фирмино, 99
Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон – Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 75), Хендерсон, Кейта (Милнер, 100) – Салах (Шакири, 120+1), Фирмино (Ориги, 106), Мане
Фламенго: Алвес – Рафинья, Кайо, Мари, Филипе Луис – Арао (Беррио, 120), Жерсон (Линкольн, 102) – Рибейро (Диего, 82), Арраскета (Витиньо, 77), Энрике – Габигол
Предупреждения: Мане, Салах, Фирмино, Милнер – Витиньо, Диего

Смотрите, как "Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов-2019

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Ливерпуль Фламенго клубный чемпионат мира

Источник: Сегодня|Спорт

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