Изгнанный за "Слава Украине!" Вукоевич вернулся в сборную Хорватии

Селекционер и бывший футболист киевского "Динамо" Огнен Вукоевич вернулся в тренерский штаб сборной Хорватии. "Очень рад за Вуко. Работа Огнена по изучению соперников так понравилась Златко Даличу, что тот снова пригласил его в своей тренерский штаб! Игорь Суркис отпустил нашего селекционера, понимая, что такой опыт бесценен. Вуко обещает быть в Киеве на игре с "Астаной" Удачи тебе, Огнен!, – написал в Facebook журналист журнала "Футбол" Андрей Шахов.

Именно на странице Шахова было опубликовано видео с обращением Вукоевича и Домагоя Виды, когда хорватский защитник сказал "Cлава Украине!" по окончании четвертьфинального матча чемпионата мира 2018 против сборной России (2:2, по пенальти – 4:3). После этого Вукоевич под давлением россиян был исключен из тренерского штаба.

Напомним, что знаменитый шахматист Гарри Каспаров поздравил Хорватию с победой над Россией и вступился за Домагоя Виду. Если бы Вида сказал "Хайль, Путин!", то его бы наградили, считает Каспаров.

Экс-игрок сборной Украины Максим Калиниченко также поддержал хорватов: "Пусть русский мир остается в России, а украинцы приветствуют друг друга как хотят".