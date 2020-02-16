"Изгой" из "Динамо" продолжает радовать турецкую публику результативными действиями

Жерсон Родригес отметился голом в матче против "Фенербахче"

Жерсон Родригес / Фото: Getty Images

Полузащитник "Динамо" Жерсон Родригес, выступающий в аренде за "Анкарагюджю", забил в матче 22-го тура чемпионата Турции против "Фенербахче". Хавбек вышел в старте, на 75-й минуте сделал счет 2:0.

Читайте также: защитник "Динамо" вошел в число самых дорогих в мире на своей позиции

Реклама

Это его третье результативное действие в трех матчах за "Анкарагюджю". Ранее Родригес выполнил ассист в поединке против "Ени Малатьяспор", а также реализовал пенальти в матче с "Касымпашой".

"Анкарагюджю" занимает 15-е место в турецкой Суперлиге. "Фенербахче", в свою очередь, опережает клуб Родригеса на 18 пунктов, расположившись на шестом месте.

В тренде Мисс биатлона: выбираем самую красивую участницу чемпионата мира

Кстати, киевское "Динамо" завершило зимние сборы в Турции победой над "Динамо" Тбилиси. "Динамо" провело заключительный товарищеский матч на втором тренировочном зимнем сборе. Команда Михайличенко обыграла "Динамо" Тбилиси со счетом 2:0.

Также добавим, что Михайличенко подвел итоги сборов в Турции. Наставник остался доволен контрольными поединками.

Смотрите обзор матча "Динамо" Киев – "Лугано":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама