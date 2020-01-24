Курьезы с "камерами поцелуев": измена, шнурки вместо кольца и два куска пиццы

На днях сеть рассмешило видео, на котором случайно была запечатлена семейная измена. Горе-любовник привел свою девушку на футбол и попал в популярную рубрику Kiss cam. Сначала он страстно поцеловал свою спутницу, но тут же вспомнил о другой возлюбленной и загрустил. Когда видео облетело весь мир, Дейви Андраде пришлось признаться в своей измене. Видео настолько стало популярным, что бедолагу начали троллить на каждом шагу. Вот как теперь ходят на футбол в Эквадоре.

Kiss cam – популярное развлечение у болельщиков заокеанских лиг. Во время перерывов в игре операторы находят на трибунах какую-нибудь парочку и выводят их изображение на табло, а те должны под аплодисменты других зрителей поцеловаться. Но случаются и другие ситуации, иногда смешные, а иногда – не очень, как это приключилось с Дейви.

Организаторы матчей даже иногда сами выдумывают какой-то комический сюжет, чтобы развлечь зрителей на стадионе, пока команды отдыхают. Например, в матче НБА с участием "Чикаго Буллз" талисман команды Бык Бенни принял участие в "Камере поцелуев" и поцеловал сидевшую рядом "дамочку", но попался на горячем и получил по полной от своей возлюбленной, которая в этот момент подошла сзади.

Настоящая драма развернулась во время Kiss cam в Бостоне. Камера несколько раз выхватывала парочку, но парень все время разговаривал по телефону. Наш старый знакомый Бык Бенни не выдержал такого нахальства, вылил парню на голову стакан колы, а девушку унес на руках. Правда, скорее всего, это было наигранно, чтобы развлечь публику.

Нет пары? Не беда. Девушка на следующем видео легко вышла из ситуации, затмив даже целующихся на переднем плане. Она попала в объектив телекамер в тот момент, когда кушала пиццу, но девушка не смутилась… и взяла второй кусок пиццы, при этом поглощала их с особенным апатитом, пока сидящая рядом подруга краснела.

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Также на выручку может прийти четырехлапый друг.

Молодой человек отказался целоваться со своей девушкой, сделав предпочтение в пользу бокала пива. Девушка не растерялась и предложила поцеловаться с ней незнакомцу, сидевшему с другой стороны, а тот без раздумий согласился. Увидев, как его возлюбленная целуется с другим, парень разозлился и покинул трибуны, а зрители еще долго смеялись над ситуацией, особенно девушка рядом ниже.

Бывают и такие случаи, когда не понимаешь, что происходит. Как на этом видео с пожилой парой. Что это за игры у них такие?

- Не хочу целоваться, хоть убей

- Без проблем!

Интересно, в следующий раз она оживит его поцелуем?

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А этому парню не позавидуешь. Дома его ждет настоящая взбучка. Зато оторвался по полной. Во время Kiss cam молодой человек поцеловал свою девушку, а затем неожиданно вышел в проход и стал на одно колено. Его возлюбленная в предвкушение предложения руки и сердца замерла на месте... а он всего лишь завязывал шнурок.

Камера выхватила парня и девушку на трибуне, но они пришли на матч не вместе. Более того, они даже за разные команды болели! Пришлось девушке целовать другого соседа по трибуне, чем осчастливила его. А ведь могла поступить как мужчина с этого же видео. Он пришел на матч вместе с сестрой и заблаговременно подготовил табличку, чтобы не возникло никаких вопросов.

А такой жаркий поцелуй видели? Еще немного и пришлось бы выводить внизу видео красный квадратик.

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Ну и напоследок самое милое видео Kiss cam в мире. Зрителем матча НХЛ стал знаменитый футболист Дэвид Бекхэм, пришедший на арену вместе со своей двухлетней на тот момент дочерью Харпер Севен. Увидев себя на большом экране, Дэвид окликнул дочурку, а затем нежно поцеловал ее в шею, после чего девочка расплылась в улыбке.

Но есть в этом видео еще одна героиня. Девушка долго не могла решить, кого же ей целовать... и расцеловала всех вокруг!

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