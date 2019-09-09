"Изменения, однозначно, будут": Шевченко прокомментировал грядущий поединок с Нигерией

Андрей Шевченко / Фото: ФФУ

Главный тренер национальной команды Андрей Шевченко поделился ожиданиями от контрольного поединка с Нигерией. Ранее, наши сборники наведались к тяжело раненым бойцам в Днепре.

"На поле появятся новые лица. Кто-то выйдет в старте, кто-то – на замену. Сегодняшняя тренировка даст нам информацию о состоянии футболистов, а завтра определимся с составом. Дадим шанс тем, кто играл меньше. Микротравм нет, все тренируются. Изменения, однозначно, будут", – начал главный тренер.

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"Состояние Жени оценивает тренерский состав. В этой команде мне приятно работать, потому что все ребята отдаются на сто процентов. И Коноплянка в их числе. В течении лета он ждал трансфера, потому выпал из тренировочного процесса. Мы все прекрасно понимаем и знаем его состояние. Я очень рад, что он перешел в "Шахтер". Это плюс и для него, и для новой команды, и для всей Украины. Женя представляет национальную сборную и очень важно, чтобы он играл. Но выйдет ли он на поле завтра — определит тренерский штаб. Важно, чтобы он набирал форму", – отметил наставник.

"Прежде всего, сейчас тяжело найти в соперники европейскую команду, потому что все участвуют в отборочном цикле. Очень мало сборных, которые в этот период не играют. Некоторые между собой договорились заранее. Тяжело было найти в партнеры по спаррингу именно европейцев. Потому мы нашли очень хорошую команду, призера Кубка Африки-2019. Сборная Нигерии физически сильна, с хорошими исполнителями, большинство из которых играет в Англии. Потому завтрашний матч будет очень интересным," – рассказал Андрей Шевченко.

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