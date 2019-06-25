Изменения в тренерском штабе "Динамо": в нем появился человек Реброва
Висенте Гомес, у которого не заладилось в Москве, вернулся в киевское "Динамо" – он заменит своего земляка
Испанский специалист Висенте Гомес вернулся в "Динамо", где заменит в тренерском штабе Александра Хацкевича ушедшего в "Рубин" Эдуардо Докампо. Висенте работал с командами киевлян U-19 и U-21, а также был ассистентом Сергея Реброва, когда тот был главным тренером "бело-синих".
Напомним, испанец покинул киевский клуб по окончании сезона 2016/17, когда истек его контракт. А летом 2018-го года вместе с Раулем Рианчо вошел в тренерский штаб "Спартака", который после неудачных результатов команды покинул уже в ноябре с приходом в "Спартак" нового рулевого – Олега Кононова.
Свою тренерскую практику Висенте Гомес начал в "Атлетике" Бильбао в 2000 году. В сезоне 2006/2007 был ассистентом главного тренера, с 2008 по 2011 годы он отвечал в клубе за аудиовизуальный и скаутский департамент. С 2012 по июнь 2014-го возглавлял клубную команду "Атлетика", выступавшую в третьем дивизионе испанского чемпионата.
Как "Динамо" играло последний матч минувшего сезона
Как сообщалось ранее, тренер киевского "Динамо" возглавил казанский "Рубин". Неожиданный тренерский трансфер был оформлен между вице-чемпионами Украины и крушителями "Барселоны". Ассистент наставника "Динамо" Александра Хацкевича испанец Эдуардо Докампо перешел в казанский клуб, где формально займет должность главного тренера "Рубина", поскольку у фактического коуча команды Романа Шаронова нет необходимой для работы в чемпионате России лицензии PRO.
Также мы писали, что на месте Хацкевича в "Динамо" мог быть турок: раскрылись тайные переговоры Суркиса. Победитель юношеского чемпионата Европы Абдулла Авджи предпочел киевлянам стамбульский "Бешикташ".
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