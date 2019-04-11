Изменились даты проведения Мемориала Валерия Лобановского

В турнире примут участие молодежные сборные Украины, Азербайджана, Кипра и Израиля

Кубок Лобановского. Фото: ФФУ

Традиционный международный турнир Мемориал Валерия Лобановского поменял сроки. Если раньше матчи были заявлены на период с 25-го по 30 мая 2019 года, то теперь игры будут сыграны с 3 по 5 июня. Участие в турнире примут молодежные сборные Украины, Азербайджана, Кипра и Израиля. Для команды Руслана Ротаня это будет один из этапов подготовки к отборочному турниру Евро-2021 (U-21), который стартует в сентябре.

Мемориал Валерия Лобановского был организован в 2003 году. В первых двух розыгрышах участвовали клубные команды (оба раза побеждало киевское "Динамо"), затем один раз – национальные сборные. С тех пор и до сегодняшнего дня за трофей соревнуются молодежные сборные разных стран. Украина пять раз пробивалась в финал, но победителем турнира стала только в 2009 году. В прошлом году главный приз достался молодежной команде Словении, которая в финале обыграла Израиль – 3:0.

Ранее мы писали, что Валерий Лобановский вошел в десятку лучших тренеров в истории футбола. На первое место France Football поставил голландца Ринуса Михелса.

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