Изнасилования, угрозы убийства и "100 фунтов за согласие на все": скандал в женском футболе

Международная федерация футбола (ФИФА) проводит расследование в связи с сообщениями о том, что футболистки сборной Афганистана подверглись сексуальным домогательствам со стороны чиновников федерации футбола страны (AFF), в том числе президента организации Кермуудина Карима.

Как сообщает Guardian, лица, имеющие отношение к сборной Афганистана, рассказали британскому изданию о нескольких эпизодах домогательств, которые имели место в штаб-квартире федерации и на тренировочном сборе команды в Иордании в феврале 2018 года.

"ФИФА изучает инциденты, о которых идет речь. Некоторые их аспекты затрагивают чувствительные темы, связанные с защитой тех, кого это касается, мы обратились за поддержкой к заинтересованным сторонам, которые охотно предложили свою помощь ФИФА. Относительно жертв мы придерживаемся принципа "не навреди", – говорится в заявлении ФИФА.

Экс-глава департамента женского футбола AFF Халида Попал, которая вынуждена была покинуть страну, сказала, что в ходе проведенного ею расследования жертвы сообщили о физическом и сексуальном насилии, смертельных угрозах и изнасиловании.

"Мы живем в такой стране, где говорить о подобных вещах трудно. Если футболистка из Афганистана раскроет какую-либо информацию, ее могут убить", – сказала Попал.

Попал заявила, что в ходе тренировочного сбора в Иордании игроков женской сборной Афганистана сопровождали двое мужчин. "Они отправили двух представителей, которых представили как "руководитель отдела женского футбола" и "помощник главного тренера", – отметила она. – Они издевались и приставали к девушкам, особенно к тем, которые приехали из Афганистана, поскольку знали, что те ничего не расскажут. Я сообщила им, что составлю жалобу".

"Инциденты продолжались. Эти парни звонили в комнаты, где жили девушки, спали с ними. Представители AFF говорили, что могут включить их в состав команды и заплатят 100 фунтов в месяц, если они согласятся на все. Они давили на них, принуждали их", – добавила она.

Напомним, что в апреле произошла жестокая драка на женском футболе в Украине. После матча "Пантеры" – "Еднисть" подрались футболистки двух команд.

А в Португалии футболистки забили соперницам 28 голов в одном матче. Футболистки "Бенфики" обыграли "Понте Фрилас" со счетом 28:0.