Известная модель набила татуировку с лицом Месси на интересном месте

После этой выходки жена Лео заблокировала девушку в Instagram

Сьюзи Кортес / Фото: Instagram

Бразильская модель Сьюзи Кортес показала татуировку, посвященную футболисту "Барселоны" Лионелю Месси. Девушка набила лицо спортсмена в зоне бикини.

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Для Кортес это не первая татуировка в честь аргентинца. Ранее девушка набила две надписи про Месси – над ягодицами и возле груди.

Модель настолько достала футболиста и его жену Антонеллу Рокуццо, что те заблокировали бразильянку в Instagram.

Сьюзи отметила, что набила лицо Месси, чтобы исполнить обещание, данное в одной из телепередач. Также девушка хотела бы больше внимания со стороны футболиста.

Кортес ранее снималась для журналов Playboy, FHM, Cosmopolitan, GQ и других. В 2015 и 2019 годах девушка завоевала титул "Мис Бум Бум", который вручается обладательнице лучших ягодиц в Бразилии.

Как мы писали ранее, новым тренером "Барселоны" назначен Кике Сетьен – фанат шахмат, который обожает тотальный контроль. Последним местом работы Сетьена был "Бетис".

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