Известны все соперники группового этапа Лиги Европы-2019/20

В Ньюне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20. На этой стадии из украинских клубов будут бороться "Динамо" и "Александрия".
Уже определились все соперники групповой стадии.
Группа А: "Севилья", "АПОЭЛ", "Карабах", "Дюделанж"
Группа В: "Динамо Киев", "Копенгаген", "Мальме", "Лугано"
Группа С: "Базель", "Краснодар", "Хетафе", "Трабзонспор"
Группа D: "Спортинг", ПСВ, "Русенборг", ЛАСК
Группа E: "Лацио", "Селтик", "Ренн", ЧФР "Клуж"
Группа F: "Ареснал", "Айнтрахт", "Стандарт", "Виктория"
Группа G: "Порту", "Янг Бойз", "Фейеноорд", "Рейнджерс"
Группа H: ЦСКА, "Лудогорец", "Эспаньол", "Ференцварош"
Группа I: "Вольфсбург", "Гент", "Сен-Этьен", "Александрия"
Группа J: "Боруссия М", "Рома", "Истанбул", "Вольфсбергер"
Группа K: "Бешикташ", "Брага", "Вулверхэмптон", "Слован Братислава"
Группа L: "Манчестер Юнайтед", "Астана", "Партизан" "Белград", "АЗ Алкмаар"
Напомним, что в чемпионате Украины "Десна" на выезде разгромила "Александрию" в матче пятого тура . Все три мяча были забиты во втором тайме, при этом открыли счет гости благодаря пенальти
А вот Михайличенко еле спасся от поражения в первом матче у руля киевлян. "Динамо" сыграло вничью с "Олимпиком".
Евросезон стартовал с матча за Суперкубок УЕФА, в котором победитель Лиги чемпионов в серии послематчевых пенальти одолел обладателя трофея Лиги Европы "Челси".
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