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Известны все соперники группового этапа Лиги Европы-2019/20

30 августа, 15:37

Первый тур начнется 19 сентября

Трофей Лиги Европы

Трофей Лиги Европы / Фото: Twitter

В Ньюне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20. На этой стадии из украинских клубов будут бороться "Динамо" и "Александрия".

Уже определились все соперники групповой стадии.

Группа А: "Севилья", "АПОЭЛ", "Карабах", "Дюделанж"

Группа В: "Динамо Киев", "Копенгаген", "Мальме", "Лугано"

Группа С: "Базель", "Краснодар", "Хетафе", "Трабзонспор"

Группа D: "Спортинг", ПСВ, "Русенборг", ЛАСК

Группа E: "Лацио", "Селтик", "Ренн", ЧФР "Клуж"

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Группа F: "Ареснал", "Айнтрахт", "Стандарт", "Виктория"

Группа G: "Порту", "Янг Бойз", "Фейеноорд", "Рейнджерс"

Группа H: ЦСКА, "Лудогорец", "Эспаньол", "Ференцварош"

Группа I: "Вольфсбург", "Гент", "Сен-Этьен", "Александрия"

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Группа J: "Боруссия М", "Рома", "Истанбул", "Вольфсбергер"

Группа K: "Бешикташ", "Брага", "Вулверхэмптон", "Слован Братислава"

Группа L: "Манчестер Юнайтед", "Астана", "Партизан" "Белград", "АЗ Алкмаар"

Напомним, что в чемпионате Украины "Десна" на выезде разгромила "Александрию" в матче пятого тура . Все три мяча были забиты во втором тайме, при этом открыли счет гости благодаря пенальти

А вот Михайличенко еле спасся от поражения в первом матче у руля киевлян. "Динамо" сыграло вничью с "Олимпиком".

Евросезон стартовал с матча за Суперкубок УЕФА, в котором победитель Лиги чемпионов в серии послематчевых пенальти одолел обладателя трофея Лиги Европы "Челси".

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Источник: Сегодня|Спорт

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