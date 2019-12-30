Известный арбитр предложил не применять VAR при определении офсайда

Известный арбитр Марк Клаттенбург высказался по поводу скандала в чемпионате Англии. Гол "Вулверхэмптона" в ворота "Ливерпуля" (0:1) был отменен судьей из-за незначительного офсайда.

"Наверное, пришло время отказаться от фиксации офсайдов с помощью VAR. Может, просто довериться боковым судьям? Мне нелегко поверить в изменение законов офсайда. Либо мы признаем, что он существует в первозданном виде, либо возвращаем боковых рефери, чтобы не нарушать дух соперничества", – цитирует Клаттенбурга издание Daily Mail.

Ранее мы писали, что в Англии готовят изменения в работе VAR после жалобы "МанСити" на судейство против "Ливерпуля". Главный арбитр дважды мог назначать пенальти в ворота "Ливерпуля".

Ранее мы писали о скандале после матча "Лестер" – "Ливерпуль": арбитра обвинили в том, что он подсуживал лидерам АПЛ. По мнению голкипера проигравшей команды, при счете 0:1 рефери не имел права назначать пенальти в пользу "красных".

Также мы писали, что тренер "Ливерпуля" словом из трех букв описал весь 2019 год. Команда Юргена Клоппа в 2019-м выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Смотрите, как "Ливерпуль" играет в Лиге чемпионов:

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