Известный белорусский тренер возглавил клуб Первой лиги Украины
Белорус попытается спасти команду от вылета во Вторую лигу
Клуб Первой лиги Украины "Рух" из Виников объявил о назначении новым главным тренером белорусского специалиста Леонида Кучука. В тренерский штаб Леонида Кучука также вошли помощник главного тренера Иван Федик, тренер по физической подготовке Виталий Милютин и тренер вратарей Евгений Иванов. На данный момент "Рух" занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги.
Как тренер, Леонид Кучук громко заявил о себе в молдавском "Шерифе", где стал самым успешным наставником в истории клуба – 6 раз выигрывал с командой чемпионат страны, в сезоне-2009/2010 вывел "Шериф" в групповой раунд Лиги Европы.
В сезоне-2011/2012 вместе с киевским "Арсеналом" занял 5-е место в чемпионате Украины, повторив лучшее достижение клуба и впервые в истории выведя "канониров" в еврокубки. Но в начале 2013 года из-за финансовых проблем белорусский специалист покинул пост главного тренера "Арсенала".
Во время российского этапа карьеры Леонид Кучук возглавлял "Кубань" (Краснодар) и "Локомотив" (Москва) – команды под его руководством находились в лидерской группе чемпионата России. А 15-го января 2017 года он официально стал главным тренером украинской "Сталь" (Каменское). Проработал с командой до конца сезона-2016/2017. 9 июня 2017 года возглавил российский "Ростов", в котором работал до конца года.
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