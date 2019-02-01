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Известный белорусский тренер возглавил клуб Первой лиги Украины

Сегодня, 15:53

Белорус попытается спасти команду от вылета во Вторую лигу

Леонид Кучук возглавил "Рух"
Леонид Кучук возглавил "Рух". Фото: Официальный сайт ФК "Рух" (Винники)
Известный белорусский тренер возглавил клуб Первой лиги Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/44f/159/5c544f1590855.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/44f/159/5c544f1590855.jpg Футбол Белорус попытается спасти команду от вылета во Вторую лигу

Клуб Первой лиги Украины "Рух" из Виников объявил о назначении новым главным тренером белорусского специалиста Леонида Кучука. В тренерский штаб Леонида Кучука также вошли помощник главного тренера Иван Федик, тренер по физической подготовке Виталий Милютин и тренер вратарей Евгений Иванов. На данный момент "Рух" занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги.

Как тренер, Леонид Кучук громко заявил о себе в молдавском "Шерифе", где стал самым успешным наставником в истории клуба – 6 раз выигрывал с командой чемпионат страны, в сезоне-2009/2010 вывел "Шериф" в групповой раунд Лиги Европы.

В сезоне-2011/2012 вместе с киевским "Арсеналом" занял 5-е место в чемпионате Украины, повторив лучшее достижение клуба и впервые в истории выведя "канониров" в еврокубки. Но в начале 2013 года из-за финансовых проблем белорусский специалист покинул пост главного тренера "Арсенала".

Во время российского этапа карьеры Леонид Кучук возглавлял "Кубань" (Краснодар) и "Локомотив" (Москва) – команды под его руководством находились в лидерской группе чемпионата России. А 15-го января 2017 года он официально стал главным тренером украинской "Сталь" (Каменское). Проработал с командой до конца сезона-2016/2017. 9 июня 2017 года возглавил российский "Ростов", в котором работал до конца года.

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Тег футбол, Леонид Кучук, первая лига, Рух Винники

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Источник:

Официальный сайт ФК "Рух" (Винники)

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