Известный форвард захотел играть за "Шальке" без зарплаты

Он будет получать только сумму, необходимую для выплаты медицинской страховки

Боснийский нападающий Ведад Ибишевич, перешедший из берлинской "Герты" в "Шальке", заявил, что откажется от зарплаты в новом клубе. Ранее мы сообщали, что болельщики "Шальке" отправили в отставку президента немецкого клуба.

"Моя цель — играть в Бундеслиге, а не зарабатывать деньги. Мы с руководством клуба договорились, что я не буду получать оклад, а только сумму, необходимую для выплаты медицинской страховки. Зарплату я отдаю на благотворительность, а играть буду за бонусы", — приводит слова Ибишевича ВВС.

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Напомним, что 36-летний босниец покинул "Герту" после окончания срока контракта. В минувшем сезоне Бундеслиги Ведад провел за берлинцев 27 матчей, забил девять мячей и отдал четыре голевые передачи. Ранее Ибишевич выступал за "Алеманию" из Ахена, "Хоффенхайм" и "Штутгарт", а на старте карьеры пробовал силы во французском "ПСЖ".

Ведад Ибишевич/Фото FC Schalke 04

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Мы также писали, что легендарный форвард "Реала" может возглавить бывший клуб Коноплянки. Немецкая команда не может выиграть в чемпионате 11 матчей подряд.

Смотрите, как ранее "Шальке" играл в Лиге чемпионов

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