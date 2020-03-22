Известный футболист-одуванчик вернулся в Китай после карантина и заразился коронавирусом

Бельгиец прибыл для подготовки к старту сезона и тут же подхватил вирус

Бельгийский полузащитник "Шаньдунь Лунэн" Маруан Феллайни, известный по выступлениям за "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед", а также неординарной прической, заразился коронавирусом, сообщает Sina Sport. В данный момент игрок помещен в инфекционную больницу для лечения и изоляции.

Об этом стало известно утром 22 марта, а слухи о том, что тест бельгийца оказался положительным, появились днем ранее. Китайские клубы возвращаются в Поднебесную для подготовки к старту местного чемпионата, запланированного на апрель, – ситуация с распространением коронавируса в стране стабилизируется и улучшается с каждым днем. По данным источника, о заразившемся иностранном футболисте сообщается в отчете комитета по здравоохранению и Цзинаня, и речь именно о Феллайни.

Маруан Феллайни / Фото: AFP Реклама

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Ранее мы писали, что от коронавируса умерли два бывших работника "Аталанты", за которую выступает украинец Руслан Малиновский. Италия больше всех пострадала в Европе от коронавируса.

Также вчера стало известно, что бывший президент "Реала" Лоренсо Санс умер от коронавируса. Бывший функционер был госпитализирован всего несколько дней назад.

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