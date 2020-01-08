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Известный рефери назвал сына в честь стадиона в Мадриде, но не из-за любви к "Реалу"

8 января, 19:11

Бывший судья ФИФА является фанатом аргентинского гранда "Ривер Плейт"

Пабло Лунати

Пабло Лунати / Фото: Instagram

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Бывший судья ФИФА из Аргентины Пабло Лунати выбрал крайне оригинальное имя для своего новорожденного сына. Об этом сообщает испанское издание Marca. Арбитр назвал ребенка в честь домашнего стадиона Реала – Сантьяго Бернабеу. Ранее мы писали, что полузащитник "Шахтера" назвал первенца в свою честь.

Причиной подобного решения послужила вовсе не любовь экс-рефери к мадридскому клубу. Оказалось, что Лунати – ярый фанат аргентинского гранда "Ривер Плейт", который именно на "Сантьяго Бернабеу" обыграл "Бока Хуниорс" в финале Кубка Либертадорес 2018 года.

INSTAGRAM

Отметим, что Пабло Лунати работал в чемпионате Аргентины с 2004 по 2016 год. В период с 2007 по 2012 год он также судил матчи на международных турнирах.

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В свое время лидер "Интера" назвал своего сына в честь Месси. Жена Антонио Кассано была не в восторге от этого решения.

А ранее мы сообщали, что внучку обладателя "Золотого мяча" Олега Блохина назвали Жаклин. Брынзак похвастался фотографией дочери в соцсетях.

Смотрите также, как в Тунисе футбольные болельщики довели арбитра до слез

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арбитр Ривер Плейт рефери имя ребенка Сантьяго Бернабеу

Источники: Сегодня|Спорт , isport.ua

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