Известный украинский тренер Семен Альтман возглавил сборную Молдовы

В национальной команде наш специалист заменил Александра Спиридона

Семен Альтман и Мирон Маркевич на "Олимпийском". Фото: Юрий Кузнецов

Украинский специалист Семен Альтман назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Молдовы. Местная Федерация футбола расторгла контракт с предыдущим наставником сборной Александром Спиридоном – бывшим ассистентом Мирчи Луческу в "Шахтере" и "Зените". Решение о смене главного тренера было принято Исполкомом Федерации футбола Молдовы.

До этого 73-летний Альтман занимал должность директора национальных сборных Молдовы. Последним место работы украинца в качестве тренера была симферопольская "Таврия", которую он покинул в 2012 году.

Ранее Альтман тренировал московское "Динамо", донецкий "Металлург", "Черноморец", "Мариуполь", "Луч-Энергию", а в Молдове работал с "Зимбру". Также наставник в течение нескольких лет входил в тренерский штаб сборной Украины.

В отборочном турнире Евро-2020 сборная Молдовы в четырех матчах набрала три очка. Проиграла Франции, Турции и Албании, обыграв лишь Андорру.

Напомним, что чемпион Украины – "Шахтер" – в межсезонье представил нового главного тренера. Им стал португальский специалист Луиш Каштру.

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