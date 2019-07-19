Сделать стартовой
26,03
29,2
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Известный украинский тренер Семен Альтман возглавил сборную Молдовы

19 июля, 22:38

В национальной команде наш специалист заменил Александра Спиридона

Семен Альтман и Мирон Маркевич на "Олимпийском"
Семен Альтман и Мирон Маркевич на "Олимпийском". Фото: Юрий Кузнецов

Украинский специалист Семен Альтман назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Молдовы. Местная Федерация футбола расторгла контракт с предыдущим наставником сборной Александром Спиридоном – бывшим ассистентом Мирчи Луческу в "Шахтере" и "Зените". Решение о смене главного тренера было принято Исполкомом Федерации футбола Молдовы.

До этого 73-летний Альтман занимал должность директора национальных сборных Молдовы. Последним место работы украинца в качестве тренера была симферопольская "Таврия", которую он покинул в 2012 году.

Читайте также

Ранее Альтман тренировал московское "Динамо", донецкий "Металлург", "Черноморец", "Мариуполь", "Луч-Энергию", а в Молдове работал с "Зимбру". Также наставник в течение нескольких лет входил в тренерский штаб сборной Украины.

В отборочном турнире Евро-2020 сборная Молдовы в четырех матчах набрала три очка. Проиграла Франции, Турции и Албании, обыграв лишь Андорру.

Напомним, что чемпион Украины – "Шахтер" – в межсезонье представил нового главного тренера. Им стал португальский специалист Луиш Каштру.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег тренер, футбол, Семен Альтман, сборная Молдовы

Вы сейчас просматриваете новость " Известный украинский тренер Семен Альтман возглавил сборную Молдовы". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

SportArena

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

В Москве артистка Чурикова упала со сцены, находится в реанимации

Американские конгрессмены изучат криптовалюту Facebook

Лесю Никитюк заподозрили в "уколах красоты"

Как получить выгодные условия по депозиту: банкир все объяснил

Как не попасть в плен "осеннего жора"

В Москве артистка Чурикова упала со сцены, находится в реанимации

Американские конгрессмены изучат криптовалюту Facebook

Лесю Никитюк заподозрили в "уколах красоты"

Как получить выгодные условия по депозиту: банкир все объяснил

Как не попасть в плен "осеннего жора"

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Бутербродницы для вкусной еды на скорую руку по низким ценам

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Сегодня, 22:07

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Первый квалификационный раунд Лиги Европы: результаты ответных матчей

Вчера, 23:58

На этом этапе определится соперник луганской "Зари"

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Вчера, 11:46

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Кубок Африки-2019: результаты всех матчей турнира

Вчера, 00:18

В поединке за континентальный трофей сразятся Алжир и Сенегал. Матч за третье место выиграла Нигерия

Григорчук вылетает: все результаты первого раунда квалификации Лиги чемпионов

Вчера, 00:09

На этой стадии в ЛЧ были две команды, которые тренируют украинцы. Дальше прошел лишь Ребров

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

На что способно обычное дегтярное мыло

Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале "Красотка"
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь