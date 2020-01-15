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Конец рабства: Лунин перешел в "Овьедо" – все подробности сделки

15 января, 12:23

Лучший вратарь молодежного чемпионата мира будет спасать свой новый клуб от вылета в третий испанский дивизион

Лунин - в "Овьедо"

Лунин - в "Овьедо" / Фото: Twitter

Украинский вратарь Андрей Лунин, которого сватали в Бельгию и "Днепр-1", стал игроком аутсайдера второго испанского дивизиона "Овьедо". Речь идет об аренде до конца сезона.

Напомним, первую часть сезона наш голкипер мадридского "Реала" также в качестве арендованного футболиста провел в рядах середняка Примеры "Вальядолида", но там за полгода ему дали сыграть всего в двух поединках.

Выход Лунина на первую тренировку с "Овьедо"

Отметим, что перед переходом в "Овьедо" "Реал" и "Вальядолид" договорились о досрочном разрыве "кабальной" аренды украинца. Новая команда Лунина, занимающая 17-е место в Сегунде и с помощью нашего вратаря надеющаяся избежать вылета в третий дивизион, гарантирует Андрею место в стартовом составе.

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20-летний Андрей Лунин, которого признали лучшим вратарем молодежного чемпионата мира-2019, свой переход в лагерь "карбайонцев" прокомментировал лаконично. "Хочу помочь команде и расти вместе с "Овьедо", – сказал Лунин.

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Смотрите сейвы Лунина на тренировках

Сейвы в исполнении Лунина. Instagram игрока

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В среду, 15 января, Лунин уже начал тренировки с "Овьедо". Ожидается, что он может дебютировать за команду уже завтра в матче с "Альмерией".

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Сборная Украины чемпионат Испании Реал Мадрид Вальядолид Андрей Лунин Овьедо аренда футболиста

Источник: Сегодня|Спорт

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