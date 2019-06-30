"Кабан, Сахара позади!" – агент Милевского оригинально поздравил Артема с первым голом в 2019 году

Экс-нападающий киевского "Динамо" ведет "Динамо" Брест к титулу чемпионов Беларуси

Артем Милевский и Александр Панков. Фото: Instagram

Агент Артема Милевского Александр Панков в своем Instagram прокомментировал первый гол Артема Милевского за "Динамо" Брест в сезоне. "370 дней голевой засухи окончены. Сахара позади, – написал Александр Панков. – Последний раз Владимирович забивал 25.06.2018 в ворота ФК "Городея". Я уверен, что этот гол даст большую уверенность Кабану и его партнерам. Все только начинается. Кстати, "ассистик" на Лаптева тоже зашел. Брест мчится к мечте". На что Артем Милевский отреагировал следующим комментарием агенту: "Ты все не можешь успокоиться, что я год не забивал".

Смотрите гол Милевского

Как сообщалось ранее, нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский отметился голом в матче 13-го тура чемпионата Беларуси против минской "Ислочи" (5:1). Украинец вышел в стартовом составе команды и на 17-й минуте удвоил преимущество "Динамо", удачно сыграв на добивании. Отметим, что во втором тайме за Брест забили еще два представителя Украины – Александр Нойок и Алексей Хобленко. "Динамо" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Беларуси, опережая БАТЭ на 5 очков. Следующий матч команда из Бреста проведет 6 июля против "Витебска".

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Как Артем Милевский пропил свой успех

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