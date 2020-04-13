"Кабан сломал хребет "Ислочи". Привет, Роналду": эмоции агента после гола Милевского

Агент украинского футболиста Артема Милевского Александр Панков эмоционально отреагировал на гол, забитый его клиентом в воскресном матче чемпионата Беларуси – единственного в Европе, который продолжается в условиях пандемии коронавируса. Напомним, 35-летний Милевский принес победу "Динамо" Брест в матче с "Ислочью" 3:1, забив в супершпагате при счете 1:1.

"Артем Владимирович продолжает удивлять весь футбольный мир, – написал у себя в Instagram Александр Панков. – Вчера он на своем горбе вытащил игру и сломал хребет "Ислочи". Вы скажете: "Забил с 30 сантиметров", но важно там оказаться в нужное время. Я очень рад за Кабана, ведь это его второй гол в 4 играх чемпионата Беларуси. В единственном чемпионате Европы, который показывают на весь мир. Привет, Криш, привет, Лео"

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Как мы писали ранее, победа в матче с "Ислочью", который посетили 1169 зрителей, позволила действующему чемпиону Беларуси "Динамо" (Брест) запрыгнуть с десятого места турнирной таблицы сразу на третье.

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