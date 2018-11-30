Качественное футбольное поле – результативная игра, что для этого делает Украина

Для будущего отечественного футбола ключевое значение имеют инновации — прежде всего это касается доступных каждому общественных площадок. От этого напрямую зависит результат игры наших команд, участие в национальных и мировых чемпионатах. Какие шаги в этом направлении делает Украина — читайте в колонке Андрея Бондаренко, директора завода "ФФУ Продакшн", на котором изготавливают искусственные спортивные покрытия.

Современное футбольное поле — это сложная инженерная конструкция, сооружение которой требует соблюдения жестких требований и стандартов, установленных FIFA, UEFA, национальными футбольными федерациями, правилами футбола, стандартами строительства и экологической безопасности. Ровная поверхность, устойчивость к механическому воздействию и всесезонность, хороший водоотвод (дренаж), игровые свойства — это одни из ключевых признаков, отличающих футбольное поле от обычной неподготовленной площадки.

Сейчас в мире используют три вида покрытий: классические натуральные газоны, искусственные покрытия и гибридный вариант, в котором сочетается натуральная и искусственная трава. Международная практика показывает, что наиболее пригодными для долгого активного использования являются искусственные поля — безопасные, доступные, качественные, долговечные, устойчивые к механическим нагрузкам и воздействию окружающей среды. В Исландии, известной своим успехом на ниве развития массового футбола, такими покрытиями повсеместно оборудуют школьные и общественные площадки. Результат — в стране с населением 325 тыс. человек более 20 тыс. полупрофессиональных или профессиональных футболистов.

К полям с искусственным покрытием предъявляются определенные требования, не менее жесткие, чем к натуральным. Игра на них должна максимально соответствовать свойствам натурального газона — это касается как движений спортсменов, так и поведения мяча. Искусственное покрытие должно быть удобным и безопасным, сохранять свои свойства не менее пяти лет и выдерживать интенсивные игровые нагрузки в различных климатических условиях. Оно должно быть устойчивым к ультрафиолету и не выгорать со временем. Не менее важными характеристиками являются экологичность и безопасность для здоровья.

Искусственные покрытия, в отличие от натуральных газонов, пригодны для игры в любое время года. Они не требуют значительных затрат на обслуживание, ведь искусственное покрытие не нужно стричь, выкашивать, поливать, удобрять, подсевать и т.п. Именно поэтому в мире давно начали системно внедрять искусственные газоны для футбольных полей. Чтобы соответствовать международным стандартам, необходимо как можно быстрее внедрять культуру игры на полях с искусственным покрытием и в Украине. "ФФУ Продакшн" работает на достижение этой цели, производя качественное искусственное покрытие по технологии всемирно известной немецкой компании Polytan. Искусственные поля с этим покрытием, которых только в Киеве уже более 60, соответствуют жестким европейским стандартам, что гарантирует высокий уровень качества от производства до монтажа.

Мировая практика показывает, что стандартизация в спорте способствует лучшим спортивным достижениям. Тренируясь на своем высокотехнологичном дворовом поле, а затем приезжая на соревнования к другой команде, у которой площадка с таким же покрытием, спортсмены на выездных соревнованиях играют так же эффективно, как и на родном поле. Если в каждом дворе будет собственное новое поле, игроки — в первую очередь, подрастающее поколение — непременно ощутят разницу. Постепенное освоение Украиной технологических решений и развитие всесезонной спортивной инфраструктуры будут способствовать популяризации массового футбола и покорению новых спортивных вершин. Пока сделаны только первые шаги, поэтому работать еще есть над чем.