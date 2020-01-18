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Как Агуэро спасал Пепа Гвардиолу в его День рождения от поражения "Кристал Пэласу"

18 января, 22:56

Дубль аргентинца помог "Манчестер Сити" добыть лишь ничью в дуэли с середняком

Если бы не Агуэро, Пеп проиграл бы

Если бы не Агуэро, Пеп проиграл бы / Фото: Reuters

Субботний день в английском Премьер-лиге отметился сразу пятью ничейными результатами. Один из них зафиксировали на стадионе "Этихад", где "Манчестер Сити" не смог обыграть середняка – "Кристал Пэлас". Примечательно, что сегодня День рождения празднует испанский тренер "горожан" Хосеп Гвардиола, которому исполнилось 49 лет. Как мы сообщали, "МанСити" сыграл с "Кристал Пэлас" вничью.

Начиналось для хозяев все неплохо: Кевин де Брюйне со штрафного попал в перекладину. Однако на 39-й минуте фавориты пропустили гол после розыгрыша углового. Почти весь второй тайм манчестерцы пытались отыграться. Один раз судья даже назначил 11-метровый за игру рукой, но после консультации с VAR его отменили. Затем за дело взялся аргентинец Серхио Агуэро. На 82-й минуте он с близкого расстояния замкнул прострел ногой, а еще через пять минут красиво ударил головой. Однако несчастный случай свел все к ничьей – после прострела лондонца мяч попал в Фернандиньо – и тот не смог увернуться, чтобы не переправить его в сетку своих ворот.

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