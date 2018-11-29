Как "Атлетико" вышел в плей-офф Лиги чемпионов: обзор игры с "Монако"
Мадридский клуб досрочно оформил себе путевку в 1/8 финала
В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Атлетико" на своем поле переиграл "Монако" – 2:0. Уже на второй минуте Коке забил самый быстрый гол мадридцев в истории Лиги чемпионов. А до перерыва преимущество "Атлетико" удвоил Гризманн. Гости могли забить гол престижа в концовке поединка, но Фалькао не реализовал пенальти.
"Атлетико" – "Монако" – 2:0
Голы: Коке (2), Гризманн (24)
Эта победа вывела "Атлетико" в плей-офф Лиги чемпионов. Осталось выяснить в последнем тура с какого места пойдет дальше испанский клуб.
Положение в группе А:
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|АТЛЕТИКО
|5
|4
|0
|1
|9-6
|12
|2
|БОРУССИЯ Д
|5
|3
|1
|1
|8-2
|10
|3
|БРЮГГЕ
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|4
|МОНАКО
|5
|0
|1
|4
|2-12
|1
11 декабря: "Монако" – "Боруссия" Д, "Брюгге" – "Атлетико".
Обзор матча "Атлетико" – "Монако":
Напомним, что "Шахтер" в ярком поединке в Германии обыграл "Хоффенхайм" и сохранил шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Для этого в Украине нужно обыграть французский "Лион" в последнем туре.
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