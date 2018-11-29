Как "Атлетико" вышел в плей-офф Лиги чемпионов: обзор игры с "Монако"

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Атлетико" на своем поле переиграл "Монако" – 2:0. Уже на второй минуте Коке забил самый быстрый гол мадридцев в истории Лиги чемпионов. А до перерыва преимущество "Атлетико" удвоил Гризманн. Гости могли забить гол престижа в концовке поединка, но Фалькао не реализовал пенальти.

"Атлетико" – "Монако" – 2:0

Голы: Коке (2), Гризманн (24)

Эта победа вывела "Атлетико" в плей-офф Лиги чемпионов. Осталось выяснить в последнем тура с какого места пойдет дальше испанский клуб.

Положение в группе А:

N Команда И В Н П М О 1 АТЛЕТИКО АТЛЕТИКО 5 4 0 1 9-6 12 2 БОРУССИЯ Д БОРУССИЯ Д 5 3 1 1 8-2 10 3 БРЮГГЕ БРЮГГЕ 5 1 2 2 6-5 5 4 МОНАКО МОНАКО 5 0 1 4 2-12 1

11 декабря: "Монако" – "Боруссия" Д, "Брюгге" – "Атлетико".

Обзор матча "Атлетико" – "Монако":

Напомним, что "Шахтер" в ярком поединке в Германии обыграл "Хоффенхайм" и сохранил шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Для этого в Украине нужно обыграть французский "Лион" в последнем туре.