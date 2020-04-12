Как будут выглядеть звезды футбола, если им поменять прически: смешная подборка

Месси примерил хвостик Роналду, а Зидан не заметил подмену лысины Гвардиолы

Издание bleacherreport.com во время карантина решило развлечь болельщиков забавной подборной со звездами футбола, которым поменяли местами прически. В подборку попали не только действующие игроки, но и уже завершившие карьеру, а также тренеры. Особенно любопытно выглядит смена причесок Хосепа Гвардиолы и Зинедина Зидана.

Лионель Месси и Криштиану Роналду

Трент Александер-Арнольд и Вирджил ван Дейк

Карим Бензема и Оливье Жиру

Уэйн Бридж и Джон Терри

Карлос Вела и Златан Ибрагимович

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Арсен Венгер и Жозе Моуринью

Винисиус Жуниор и Марсело

Хосеп Гвардиола и Зинедин Зидан

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Антуан Гризманн и Лионель Месси

Пауло Дибала и Криштиану Роналду

Неймар и Килиан Мбаппе

Рууд ван Нистелрой и Мартин Киоун

Фернандо Торрес и Диего Форлан

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Также сообщалось, что знаменитый футболист "Барселоны" и "Ювентуса" на католическую Пасху снял смешной ролик. Дани Алвес решил повеселить публику и "снести" яйцо.

Смотрите, как Неймар развлекается на карантине:

Видео: Instagram

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