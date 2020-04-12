Как будут выглядеть звезды футбола, если им поменять прически: смешная подборка

Издание bleacherreport.com во время карантина решило развлечь болельщиков забавной подборной со звездами футбола, которым поменяли местами прически. В подборку попали не только действующие игроки, но и уже завершившие карьеру, а также тренеры. Особенно любопытно выглядит смена причесок Хосепа Гвардиолы и Зинедина Зидана.
Лионель Месси и Криштиану Роналду
Трент Александер-Арнольд и Вирджил ван Дейк
Карим Бензема и Оливье Жиру
Уэйн Бридж и Джон Терри
Карлос Вела и Златан Ибрагимович
Арсен Венгер и Жозе Моуринью
Винисиус Жуниор и Марсело
Хосеп Гвардиола и Зинедин Зидан
Антуан Гризманн и Лионель Месси
Пауло Дибала и Криштиану Роналду
Неймар и Килиан Мбаппе
Рууд ван Нистелрой и Мартин Киоун
Фернандо Торрес и Диего Форлан
Ранее мы писали, что в УЕФА определились, когда доиграют еврокубки нынешнего сезона. Чиновники хотят завершить Лигу чемпионов и Лигу Европы после национальных турниров.
Также сообщалось, что знаменитый футболист "Барселоны" и "Ювентуса" на католическую Пасху снял смешной ролик. Дани Алвес решил повеселить публику и "снести" яйцо.
Смотрите, как Неймар развлекается на карантине:
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