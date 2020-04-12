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Как будут выглядеть звезды футбола, если им поменять прически: смешная подборка

12 апреля, 13:39

Александр Трикиша

Месси примерил хвостик Роналду, а Зидан не заметил подмену лысины Гвардиолы

Издание bleacherreport.com во время карантина решило развлечь болельщиков забавной подборной со звездами футбола, которым поменяли местами прически. В подборку попали не только действующие игроки, но и уже завершившие карьеру, а также тренеры. Особенно любопытно выглядит смена причесок Хосепа Гвардиолы и Зинедина Зидана.

Лионель Месси и Криштиану Роналду

Трент Александер-Арнольд и Вирджил ван Дейк

Карим Бензема и Оливье Жиру

Уэйн Бридж и Джон Терри

Карлос Вела и Златан Ибрагимович

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Винисиус Жуниор и Марсело

Хосеп Гвардиола и Зинедин Зидан

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Видео: Instagram

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футбол Криштиану Роналду Жозе Моуринью Хосеп Гвардиола Неймар Златан Ибрагимович Зинедин Зидан Лионель Месси Арсен Венгер Карим Бензема Джон Терри Марсело Оливье Жиру Антуан Гризманн Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Вирджил ван Дейк Трент Александер-Арнольд

Источники: Сегодня|Спорт , bleacherreport.com

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