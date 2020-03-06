Как чемпиону Украины нейтрализовать гиганта "волков": Андрей Воробей о битве "Шахтера" и "Вольфсбурга"

"Шахтер", единственная украинская команда в весенней части еврокубков, в 1/8 финала Лиги Европы сразится с "Вольфсбургом". Первый матч пройдет 12 марта в Германии, ответный – 19 марта в Харькове. Своими ожиданиями от предстоящего противостояния поделился легендарный нападающий "горняков" и сборной Украины Андрей Воробей.

- "Вольфсбург" 4 года не играл в еврокубках. "Шахтер" же стабильно выступал в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Может ли эта разница в еврокубковом опыте повлиять на исход противостояния?

- Конечно, опыт немаловажен, но на данном этапе следует смотреть, в какой форме находится команда, на ходу ли она. "Вольфсбург" сейчас показывает хороший футбол, как и "Шахтер". Так что шансы равные.

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- В нападении у "Вольфсбурга" играет огромный форвард Вегхорст ростом 197 см. Самый высокий из основы "Шахтера" – Пятов, он ниже на 7 сантиметров, а Кривцов и Матвиенко и вовсе на голову ниже. Дает ли такая разница "Вольфсбургу" определенное преимущество и как "Шахтеру" противостоять этому гиганту "волков"?

- У "Шахтера" проблема со стандартными положениями и как показала игра с "Бенфикой", сложности есть именно с рослыми игроками. "Бенфика" забивала голы, используя преимущество своих игроков в росте. Поэтому я надеюсь, что к этой игре тренерский штаб учел этот момент и за счет выбора позиции, за счет плотной игры один-в-один "Шахтер" не будет давать пробивать по своим воротам.

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Что касается Вегхорста, то, конечно, с ним будут проблемы, и он будет козырем "Вольфсбурга". За счет него они могут выходить в атаку, он может цепляться за мяч. Многое будет зависеть от полузащитников "Шахтера", как они будут отбирать мячи, и как они будут накрывать форварда "Вольфсбурга".

- У "Шахтера" сейчас напряженный график, приходится стабильно играть по два матча в неделю. Хватит ли у команды сил на два фронта?

- У "Шахтера" есть скамейка запасных, поэтому, наверное, на УПЛ "Шахтер" будет варьировать состав, будет давать играть молодым, как это было в последних играх, а на еврокубки выставлять основу и по максимуму использовать возможности основных игроков. В чемпионате Украины у "Шахтера" есть большое преимущество, поэтому можно дать кому-то из основы отдохнуть.

- "Шахтер" остался последней украинской командой в еврокубках, а значит только он может принести очки в копилку Украины в рейтинге УЕФА. Учитывая, что перспектива потерять прямую путевку в Лигу чемпионов выглядит вполне реальной, будет ли это дополнительным фактором мотивации для игроков "Шахтера" пройти как можно дальше в Лиге Европы?

- Наверное, у игроков не та мотивация, чтобы думать о рейтинге. Конечно, украинские футболисты, скорее всего, читают, переживают за рейтинг Украины, но вряд ли все игроки думают об этом. Основная мотивация футболистов пройти как можно дальше в Лиге Европы, прежде всего, ради роста клуба и ради личных амбиций. Не думаю, что игроки думают о рейтинге.

Напомним, что ответный матч 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Вольфсбург" состоится в Харькове 19 марта на ОСК "Металлист". Билеты вы можете приобрести по ссылке

Смотрите, как "Шахтер" на выезде сыграл в сверхрезультативную ничью с "Бенфикой":

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